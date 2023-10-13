برلمانية: موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية لا يقبل المزايدة

أكدت الدكتورة هناء سرور، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية والأكاديمية العسكرية هامة للغاية وحملت عدد من الرسائل ابرزها موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية ، وأن مصر لن تتخلى عن القضية الفلسطينية وحصول الفلسطينيين على حقوقهم كاملة في إقامة دولتهم وعاصمتها القدس ،

وقالت إن موقف مصر لا يقبل المزايدة، والدولة المصرية تلعب دورا محوريا على مر التاريخ في القضية الفلسطينية التي تعتبرها هي الشغل الشاغل في مختلف المحافل والمؤتمرات الدولية، كما أكد الرئيس أنه لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف، وأن أمن مصر القومي مسؤوليته الأولى .

وتابعت هناء سرور أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعلم جيدا ما تمر به المنطقة من مرحلة صعبة تحتاج للوقوف صفا واحد والتكاتف من أجل عبور تلك المرحلة المهمة من عمر تاريخنا الوطني.

وأضافت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يتحدث بكل صدق وواقعية بشأن التحديات التي تواجه الوطن.