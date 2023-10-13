أمسية في المديح النبوي بمركز اللغة والثقافة العربية جامعة القاهرة

يستضيف مركز اللغة والثقافة العربية مساء يوم الأحد القادم ١٥ اكتوبر ٢٠٢٣، المنشد "علي الهلباوي" ضمن سلسلة اللقاءات الثقافية والفنية والأدبية والدينية التي ينظمها المركز بشكل دوري.

ويقدم المنشد علي الهلباوي نخبه رائعة من التواشيح والابتهالات والأغاني في مديح المصطفى صلى الله عليه وسلم،

يدير الأمسية الدكتور "كرم عباس" أستاذ الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة.



والمبتهل علي الهلباوي من مواليد محافظة القليوبية وقد شارك في العديد من الحفلات الموسيقية الغنائية في دار الأوبرا ومكتبة الإسكندرية وساقية الصاوي.



جدير بالذكر أن مركز اللغة والثقافة العربية دأب على استضافة شخصيات عامة أدبية وفنية منها الشاعر الكبير" أحمد سويلم" والكاتب والملحن الدكتور"طارق عباس" الذي كان ضيفا علي المركز في الاحتفال بمئوية خالد الذكر الشيخ" سيد درويش ".