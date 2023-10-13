جامعة الأزهر: قطاع كليات الطب أسهم بشكل كبير في رفع التصنيف العالمي لنا

افتتح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية؛ فعاليات المؤتمر الدولي الخامس عشر لقسم جراحة العظام بكلية طب البنين بدمياط الذي يقام تحت عنوان: (الجديد في طرق التشخيص والعلاج في مجال جراحات العظام التخصصية) برعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة.

وأشاد الدكتور محمود صديق بجهود قطاع الطب في جامعة الأزهر، مؤكدا أن قطاع الطب أسهم بشكل كبير في رفع تصنيف الجامعة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، بجانب مشاركته في دعم جميع المبادرات الرئاسية، ودعم المنظومة الصحية في مصر، مشيرًا إلى أن تصنيف الجامعة في تصنيفات شنغهاي وQS وأخيرًا تصدر جامعة الأزهر تصنيف التايمز العالمي وحصولها علي المركز الأول يعزز ثقة العالم في جامعة الأزهر، ويؤكد على أننا ماضون بقوة في مسار التقدم والتطوير، لافتا إلى أن الجامعة تمتلك صروحًا طبية متميزة.

وثمن جهود أساتذة الطب في جامعة الأزهر، ولا سيما كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة التي تخرج من رحمها خمس كليات طب أخرى تضم قامات علمية كبيرة في جميع التخصصات الطبية.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات والوجه البحري، بالجهود التي تحققت وشاهدها في كلية طب بنين بدمياط، مؤكدًا على أنها فخر بكل المقاييس.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لفرع البنات والوجه البحري خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي الخامس عشر لقسم جراحة العظام بكلية طب بنين جامعة الأزهر بدمياط، الذي يقام تحت عنوان: (الجديد في طرق التشخيص والعلاج في مجال جراحات العظام التخصصية) الذي عقد برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، وبمشاركة أساتذة جراحات العظام بكليات الطب بجامعة الأزهر والجامعات المصرية، أن ما تم استعراضه حول جهود قسم جراحة العظام يعكس مدى التطور الكبير الذي يشهده قسم جراحة العظام بطب الأزهر بدمياط في ظل إدارة حكيمة، مثمنًا خدماته الجليلة التي يقدمها للمجتمع محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، بجانب جهوده في مجال التعليم الطبي المستمر.

وأشاد فكري بالجهود التي بذلت في قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة الأزهر ونتج عنها تقدم الجامعة في تصنيف التايمز العالمي واحتلالها للمركز الأول، موجهًا الشكر للدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث؛ لهذه الجهود التي تعزز مكانة جامعة الأزهر على المستوي العالمي.

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