خروج الآلاف في مظاهرات بالعراق دعما لـ غزة

خرجت من العاصمة العراقية بغداد عشرات الآلاف في مظاهرة تنديدا لما يحدث في قطاع غزة من حصار إنساني وغارات مستمرة استهدفت المدنيين وأودت بحياة الآلاف.

وقال الدكتور جهاد حرب، الباحث السياسي، إن الدول العربية تمتلك أوراق للضغط على إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في ظل الجولة التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكية، لمحاولة فتح ممر إنساني وبث الاستقرار في المنطقة.

وقف الخدمات الأساسية والمستلزمات الطبية

وأوضح في مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، إننا شهدنا عدد كبير من الشهداء والجرحى وحصار مطبق على غزة ووقف الخدمات الأساسية والمستلزمات الطبية، مع منع إمكانية الخروج من قطاع غزة لتلقى العلاج في مكان آخر.