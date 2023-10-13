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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أزمة خانقة.. الصحة الفلسطينية: المستشفيات في قطاع غزة امتلأت عن بكرة أبيها

مستشفيات قطاع غزة
مستشفيات قطاع غزة

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أشرف القدرة، اليوم الجمعة، إن عددا كبيرا من الأشخاص في غزة لا يزالون تحت أنقاض المباني التي قصفت من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة في تصريحات صحفية، أن المنظومة الصحية في قطاع غزة تعاني أزمة خانقة، لافتا إلى أن كل مستشفيات القطاع امتلأت عن بكرة أبيها بالجرحى.

وطلب القدرة من دول العالم بسرعة تزويد المستشفيات الفلسطينية بالدواء والوقود والأطقم الطبية، وفتح ممر إنساني عاجل وفوري لنقل الجرحى خارج قطاع غزة.

وأشار إلى أن إغلاق معابر غزة وحصاره حال دون وصول إمدادات طبية من المؤسسات الدولية، والحل الوحيد هو فتح ممر إنساني لإدخال مساعدات وأطقم طبية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: "لا يمكننا إجراء عمليات جراحية خطيرة وعاجلة لنقص إمكاناتنا".

وفي وقت سابق، أعلن الصليب الأحمر الدولي في فلسطين، أن تقارير الفريق الواردة إليهم من قطاع غزة تفوق الخيال، وتسلسل الأحداث يسير باتجاه آفاق كارثية.

وأضاف الصليب الأحمر الدولي في بيان له، أنه يجب حماية المدنيين والبنى التحتية في كل الأوقات من الهجمات الإسرائيلية عليها.

وأشار الصليب الأحمر في بيانه، إلى أنه يجب حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في قطاع غزة واحترام القانون الدولي الإنساني.

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