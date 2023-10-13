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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب: رسائل الرئيس السيسي مفتاح الحل لسلام مستدام بالمنطقة

رياض عبد الستار
رياض عبد الستار

أشاد النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من الكليات والأكاديميات العسكرية، موضحاً أنها تضمنت رسائل واضحة، مفادها أن مصر لن تتخلى عن القضية الفلسطينية.

وقال النائب البرلماني، في بيان صحفى له إن كلمة الرئيس طمأنت الشارع المصري، وأكدت على عقيدته الراسخة طوال الزمان، وهي رسائل مباشرة وحاسمة ومفتاح الحل والأمل لسلام حقيقي ومستدام بالمنطقة.


وشدد على أن الرئيس السيسي اختار هذا التوقيت وهذا الحدث التاريخي كي يؤكد على رسائله الواضحة والمحددة، في دعم القضية الفلسطينية والسلام العادل والشامل.


وأوضح عبد الستار، أن مصر لم ولن تترك الأشقاء، وطالما كانت يد عون وسند لهم، وهو ما أشار إليه الرئيس بمساندة وتقديم المساعدات الإنسانية لأشقائنا بقطاع غزة للمحافظة على أرواح المدنيين والأشقاء.

الإكاديميات العسكرية رياض عبد الستار مجلس النواب السيسي القضية الفلسطينية

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