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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

البلشي لـ الصحفيين: شاركوا في لجنة رصد وتوثيق جرائم الاحتلال

صدى البلد

وجه الكاتب الصحفى خالد البلشي ، نقيب الصحفيين، الدعوة لكل الصحفيين، المشاركة  في لجنة رصد وتوثيق جرائم الاحتلال.

 

وقال البلشي ،أدعو كل من يرغب من الزملاء للمشاركة في لجنة رصد وتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني البطل الذي يتعرض الآن لحرب  إبادة في غزة، للاجتماع غدًا السبت الساعة ١٢ ظهرا بالدور الثالث بالنقابة.  

 


وأوضح نقيب الصحفيين، ان الاجتماع سيكون مخصصًا للإعداد للتقرير الأول حول الانتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وكذلك رصد الانحياز الغربي السافر، وانحياز وسائل الاعلام الغربية الفاضح في تغطيتها للحرب الجارية، على ان يتم نشر وترجمة التقرير خلال الأيام القادمة من خلال مؤتمر صحفي يتم الإعداد له. 


وتابع : فبينما تجتاح الهجمات الأخيرة قطاع غزة،  وبينما يعاني الأطفال وأسرهم من أهوال هذا الصراع. وبينما تم تسوية أكثر من 2800 مبنى بالأرض حتى صباح الجمعة، وتشرد مئات الالاف من  المواطنين وأعداد لا حصر لها من الأسر فقدوا منازلهم ، وتم فقد  عدد لا يحصى من الأرواح أغلبهم من النساء والأطفال، وبينما يكافح مئات الآلاف من الفلسطينيين الآن للحصول على الغذاء والماء والرعاية الطبية الأساسية فيما تم قطع الكهرباء عن أكثر من مليوني شخص . وبينما يفقد العشرات من الأطفال حياتهم، كل يوم أو يصابون، أو يعانون من صدمات لا يمكن تصورها، مضيفا يحدث كل هذا يحدث بينما يتجاهل الاعلام الغربي الصورة في قطاع غزة مركزا على خسائر الجاني المحتل، ومحملا الضحية الثمن. 


واختتم بيانه ، الزملاء ننتظركم غدا لبدء أعمال اللجنة، وتجدد نقابة الصحفيين دعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة، والرد على جرائم الاحتلال الإس رائيلي  المتكررة بكل الوسائل المشروعة، التي كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية.

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