وزير الأوقاف يفتتح قاعة مناسبات المجمع الإسلامى بالداخلة.. صور

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف دار مناسبات المجمع الاسلامى الكبير بالداخلة فى محافظة الوادي الجديد بتكلفة 4 ملايين جنيه وتبلغ مساحتها 300 متر مربع لإقامة جميع المناسبات والحفلات والمراسم وملحق بها بالدور الاول علوى قاعة متعددة الأغراض لخدمة رواد المجمع الاسلامي الكبير بالداخلة.

حضر الافتتاح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد والدكتور محمود شاهين وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال الدكتور محمود شاهين وكيل وزارة الوقاف بالمحافظة فى تصريح خاص لــ "اليوم السابع" إن قاعة مناسبات المجمع الاسلامى بالداخلة جرى إنشائها بتكلفة بلغت 4 ملايين جنيه والذي تتبع المجمع المقام على مساحة 2000 متر، ويتكون من طابقين يضم الطابق الأول مسجد على مساحة 1200 متر، ويستوعب 1500 مصلى ودار مناسبات ومكتبة عامة وتحفيظ قرآن، ومصلى للسيدات و13 دورة مياه.

وأضاف شاهين، أن الملحقات على مساحة 150 مترا مربعا وتشمل بالدور الأرضى مريضة وعدد 12 دورة مياه، ومصلى سيدات بالدور الأول علوى أعلى الملحقات على مساحة 120 مترا مربعا ويستخدم مصلى سيدات ومكتب تحفيظ قرآن مؤكدا أن صحن المسجد تم إنشاؤه على مساحة 1300 متر مربع.

وأكد شاهين أن المسجد وملحقاته يخدم سكان مركز الداخلة وعددهم 25 الف نسمة: يعتبر المجمع اكبر مجمع بالمحافظة وتقام به كل المناسبات والحفلات والأفراح والجنازات حيث يقع وسط الكتلة السكنية داخل مدينة موط.

ويعتبر جامع موط الكبير بالداخلة أحد معالم المدينة منذ عقود من الزمن وشهد العديد من المحافل والمناسبات لكونه المسجد الأول فى مدينة موط بالداخلة ومع تعاقب الزمن وتدهور حالة المسجد ومنشآته قررت الأجهزة التنفيذية إجراء عملية إحلال وتطوير للمبنى بالكامل.