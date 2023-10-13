بعثة منتخب مصر الأولمبي تغادر القاهرة إلي أوزباكستان.. صور

أعلن الإعلامي مجدي عبد الغني عن مغادرة بعثة منتخب مصر الأولمبي القاهرة إلي اوزباكستان لمواجهة منتخبها وديًا استعدادا للمشاركة فى أولمبياد باريس 2024 بعد الفوز أمس على الأردن وديًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب مجدي عبد الغني:"بعثة منتخب مصر الأولمبي تغادر القاهرة إلي اوزباكستان لمواجهة منتخبها وديًا استعدادا للمشاركة فى أولمبياد باريس

2024 بعد الفوز أمس على الأردن وديًا".

وانفعل مجدي عبد الغني، نجم منتخب مصر السابق، على الهواء أثناء تقديم برنامجه الرياضي عبر أحد الفضائيات.

وأعرب عن استياءه من الأوضاع في غزة، متضامناً مع القضية الفلسطينية، وأكد على دور مصر الكبير.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، أنه تم استشهاد 3 عناصر من المقاومة الفلسطينية في اشتباك مسلح بـ عسقلانجنوب فلسطين المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بوجود أنباء عن وصول قوات من حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” إلى مستوطنة عسقلان بطائرات شراعية.