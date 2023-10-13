كاهن كنيسة بمطروح: الكتاب المقدس يدعونا لاختيار الأفضل لنا ولمصلحتنا في الانتخابات

قال القس نوح نبيل كاهن كنيسة السيدة العذراء بمرسى مطروح إن مبدأ الانتخاب هو مبدأ كتابي وكنسي في الكتاب المقدس لأنه من دوافع العمل الوطني في الديانة المسيحية هو حب الله والوطن ويدعونا الكتاب المقدس لاختيار الأفضل لنا ولمصلحتنا.



جاء ذلك في ندوة أقامها اليوم مركز إعلام مطروح التابع للهيئة العامة للاستعلامات بقطاع الإعلام الداخلي بعنوان (المشاركة الانتخابية... ولاء وانتماء) بمقر كنيسة السيدة العذراء بمطروح وبحضور عدد كبير من شعب الكنيسة.

وأضاف: لا بد لنا أن نكون فاعلين في أحداث الوطن المهمة التي تتطلب تواجدنا بشكل فعال ولا نتخاذل عن أداء دورنا في خدمة أوطاننا. وذكر شاهد من الكتاب المقدس "فانتخبوا أيها الإخوة سبعة رجال منكم مشهودا لهم ومملوءين من الروح القدس وحكمة فنقيمهم على هذه الحاجة" سفر أعمال الرسل أ. ع 6:3.

