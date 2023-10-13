جامعة حلوان في أسبوع | عشرة علماء يتصدرون قائمة أفضل الباحثين عالميا .. واستعراض إنجازاتها خلال عام

رئيس جامعة حلوان:

نعمل على تعزيز البحث العلمي وإثراء العملية التعليمية ورفع مكانة جامعة حلوان

نستهدف أن تكون الجامعة من بين أفضل ٤ جامعات على المستوى المصري ومن بين افضل ٣٠ جامعة على المستوى العربي

شهدت جامعة حلوان على مدار الأسبوع المنقضي، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المتابعين المهتمين بـ أخبارها، سواء على مستوى الطلاب، أو أعضاء هيئة التدريس.

ويستعرض موقع صدى البلد، أبرز ما شهدته جامعة حلوان من أخبار وأحداث وتصريحات منذ بداية الأسبوع.

ومع بداية الأسبوع أعرب الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، عن فخرة بكل ما تشهده الجامعة من تقدم في البحث العلمي، مقدما التهنئة للعلماء العشرة الذين تصدروا التصنيفات العالمية.

مؤكدًا أن هذا الترتيب يعكس جهودهم الجادة في دعم البحث العلمي وتوفير كل الإمكانيات الضرورية، مشيدا بدورهم في تعزيز البحث العلمي، وإثراء العملية التعليمية ورفع مكانة جامعة حلوان على المستويات الإقليمية والدولية.

ويفيد أن جامعة ستانفورد الأمريكية اختارت 10 علماء من جامعة حلوان ضمن أفضل 2% من الباحثين عالميا لعام 2023. وقد تم اختيار هؤلاء العلماء استنادًا إلى معدلات الاستشهادات المرجعية، وهم الدكتور جلال حمزة الجميعى، الدكتور محمد عبد المنعم دخيل، الدكتور أحمد عصمت عبد المنعم، الدكتور محمد عبد العزيز، الدكتور أشرف درويش، الدكتور أحمد برهوم، الدكتورة حنان بسيوني، وهم علماء بكلية العلوم، وايضا الدكتور أشرف ميمى، بكلية التكنولوجيا والتعليم، الدكتور مصطفى عيسى، الدكتورة فاطمة عبد اللطيف، بكلية الهندسة.

ويعتبر ظهور بعض علماء الجامعة في هذا التقرير الدولي يعتبر إنجازا ملحوظا للباحثين بالجامعة، وتم الاختيار وفقا لجودة المخرجات البحثية، التى تعتمد على قاعدة البيانات سكوبس لدار النشر العالمية السفير وقد تم نشر نتائجها في مجلة PLOS Biology مؤخرًا وتم تصنيفها إلى 22 مجالا علميا و176 مجالا فرعيا.

وبدوره أكد الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن ظهور العلماء من الجامعة في التقرير الدولي يعكس الجهود الجادة التي تبذلها جامعة حلوان في تعزيز البحث العلمي وزيادة عدد الأبحاث المنشورة دوليا.

وفي منتصف الأسبوع أعلنت كلية العلوم جامعة حلوان عن فتح باب الالتحاق ببرنامج بكالوريوس علوم البترول والمعادن، وذلك بعد صدور القرار الوزارى ببدء الدراسة لبرنامج درجة البكالوريوس الخاص فى علوم البترول والمعادن بنظام الساعات المعتمدة، للعام الدراسي 2023-2024.

وتتمثل أهمية هذا البرنامج في إطار مواكبة متطلبات سوق العمل الجديدة، ويمنح الطالب درجة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة، ويتيح للخريج العمل في مجالات البحث والتنقيب عن البترول والمعادن، نتيجة للتطور الهائل في مجال استكشاف وإدارة الموارد البترولية والمدنية وكذا تنميتها على المستوى المحلي والعالمي.

وتحرص كلية العلوم على دعم الشراكة بين المؤسسات التعليمية المصرية والاجنبية بهدف بناء أجيال من خلال التعليم وتطويره وإيجاد تخصصات وبرامج دراسية تخدم المجتمع، وإعداد الطلاب لمستقبل افضل بمهارات تمكنهم من مواكبة التنافسية العالمية.

هذا ويهدف البرنامج إلي تأهيل خريجين متخصصين في مجال البترول والتعدين قادرين على المنافسة داخل وخارج الوطن وخاصة في مجالات الكشف والتنقيب عن الثروات المعدنية والبترول والغاز الطبيعي والارتقاء بمفهوم الجيولوجيا والجيوفيزياء التطبيقية في هذا المجال والبحث العلمي المتميز.

وتتطلع كلية العلوم لتلبية متطلبات سوق العمل بما يسهم في تنمية الاقتصاد من خلال خلق بيئة تعليمية أكاديمية تتوافق مع التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة والعمل على أعداد متخصص يتمتع بكل المهارات المنطقة بمجالات استكشاف وإنتاج البترول والخامات المعدنية لسد احتياجات المجتمع الحالية في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 بتحسين جودة التعليم العالي وتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال.

كما يوفر قسم الجيولوجيا بكلية العلوم، البنية الأساسية اللازمة لإقامة البرنامج نظرا لتواجد العديد من المعامل البحثية وقاعات التدريس المجهزة ومكتبة مستقلة متصلة بالشبكة العالمية للمعلومات بالإضافة الى توافر عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس المتميزين في مختلف التخصصات المطلوبة للبرنامج والذين تم تأهيلهم على أعلى مستوى.

وتتمثل رؤية البرنامج في تحقيق الريادة محليا وإقليميا في مجال صناعة البترول من خلال منظومة علمية تطبيقية ذكية متطورة وتقديم مستوى تعليمى راقي ومتميز وعالى الجودة في مجالات علوم البترول والغاز الطبيعي والثروات المعدنية في مصر والتي تمثل العمود الفقري لاقتصاد الدول المتقدمة.

كما تتمثل مخرجات البرنامج في مجالات العمل فى ان خريج برنامج البترول والمعادن سيكون لديه القدرة على تفسير المعلومات الجيولوجية السطحية وتحت السطحية للتعرف على تواجدات البترول والمعادن، الوفاء بمتطلبات الاستكشاف عن البترول والمياه والتي عادة تتضمن أساليب حديثة ومبتكرة، تقييم الوضع الطبقي وتحليل الخواص الصخرية والوضع التركيبي التي تحكم تواجدات البترول والمعادن والخامات، وتقديم النصح والمشورة واتخاذ القرار أثناء عمليات الحفر والاستكشاف عن تلك الموارد، كذلك استحداث نظم تقنية تمكن من الإدارة الإقتصادية السليمة عند استخراج وتقييم هذه الموارد، بالإضافة إلي استحداث نظم تحكم بينية تمكن من الإستغلال الأمن والحماية لهذه الموارد القيمة إثناء الاستخراج والنقل، ورصد وتقييم مصادر التلوث فى أى خطوة من خطوات الإستغلال والتنمية واتخاذ الإجراء المناسب حيالها.

وتتمثل مجالات العمل لخريجي البرنامج فى مجال التعدين والاستكشاف، والاستشارات الجيولوجية، مجال البترول والغاز الطبيعي، وكذا المعاهد والهيئات البحثية .

ومع نهاية الأسبوع ترأس الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان اجتماع مجلس الجامعة لشهر اكتوبر لعام 2023، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة.

وافتتح أعمال المجلس الدكتور السيد قنديل بالترحيب بأعضاء المجلس، واستعرض العديد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية بالجامعة.

وقد استهل الكلام بتوضيح بعض النقاط المهمة خلال لقاء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى باعضاء المجلس الأعلي للجامعات، حيث أكد سيادته على ضرورة تسويق الجامعات، وايضا ضرورة أن يكون خريجي الجامعات مؤهلين لسوق العمل من خلال تطوير اللوائح وعمل برامج خاصة بما يتناسب مع سوق العمل والتركيز على التخصصات التي يحتاجها، كما أكد على دعم ورعاية المبتكرين.

وأوضح رئيس جامعة حلوان خلال استعراض تقرير إنجازات الجامعة فى الفترة من ١ أكتوبر ٢٠٢٢ إلى الآن، مبينا ان تم عمل خطة للجامعة تتوافق مع المستجدات والتوجهات المستقبلية وتعكس الطموحات والتطلعات التي تسعى الجامعة إلى تحقيقها من خلال استراتيجية واضحة ومتكاملة، لتكون جامعة حلوان من بين أفضل ٤ جامعات على المستوى المصري ومن بين افضل ٣٠ جامعة على المستوى العربي ومن بين افضل ٦٠٠ جامعة على مستوى العالم.

حيث تتمثل رؤية الجامعة فى أن تكون جامعة حلوان رائدة في إنتاج واستثمار المعرفة ذات تصنيف متقدم عالميا، وتعمل على تحقيق أداء مؤسسي متميز

يدعم إنتاج واستثمار المعرفة نحو التنمية المستدامة

من خلال تقديم خدمات تعليمية ذكية وميكنة جميع

التعاملات الإدارية والطلابية داخل الجامعة، وفقاً لمعايير الجودة.

وتتمثل أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة فى توافر موارد بشرية متميزة، ومدربة ومعدة إعداداً فنياً وإدارياً وقادرة على تحقيق الأهداف من خلال تطوير المعرفة والقدرات والمهارات والمعارف للموارد البشرية، كذلك تعمل الجامعة على الالتزام بقواعد الأداء والشفافية والمساءلة، ووجود هيكل تنظيمي مناسب، بجانب ربط الجامعة بالصناعة، وضمان بنية تحتية متميزة تدعم القدرات الذاتية للجامعة على التطوير، وتوفير نظام لإدارة المنشآت والمرافق وتأهيل القيادات، حيث تعمل الجامعة على رفع القدرات التعليمية والبحثية للأكاديميين والباحثين، وهيكلة النظم الإدارية وآليات المتابعة والتقييم.

كما تطرق إلي جانب التعليم والطلاب موضحا حرص الجامعة على الاهتمام بالأنشطة الطلابية وتطويرها لتنمية شخصية الطالب وبناء الوعي، من خلال برنامج عام للأنشطة الطلابية على مستوى الكليات،وتطوير نظام قبول وتسجيل الطلاب وميكنة نظم إصدار الكارنيهات، بجانب تطوير التعليم الإلكترونى بالجامعة .

ومناقشة خطة تشغيل كلية علوم التغذية والانتهاء من تجهيزاتها وعمل شراكة دولية، وايضا سعى الجامعة لجذب وزيادة اعداد الطلاب الوافدين، كما ان الجامعة قطعت شوطا كبيرا فى تطوير وتعديل اللوائح الدراسية لنظام الساعات المعتمدة، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، وحرصت الجامعة على زيادة البرامج الجديدة، بجانب التحول الرقمي بشكل كامل لكل المقررات والاختبارات وتوفير الوسائل التعليمية المتطورة في كل القاعات الدراسية والمعامل.

وتحدث قنديل عن ماتم انجازه فى مجال البحث العلمى وحث على تشجيع الشراكة الدولية للجامعة مع المؤسسات الدولية والجامعات العالمية وتعزيز التعاون الدولي إلى جانب المشروعات الدولية، والمنح الدولية، وربط مخرجات البحث العلمى والابتكار بأولويات الدولة واحتياجات المجتمع، بحيث تساهم فى زيادة القدرة التنافسية للجامعة في البحث العلمي والابتكار، كما تحدث عن جانب خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتعظيم العوائد المالية للجامعة .

كما عملت الجامعة على مشروع التحول الرقمى وقطعت شوطا كبيرا فى هذا، حيث تم وضع خطة التحول الرقمي وعمل تقييم للوضع الراهن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالجامعة، كما تعمل الجامعة على إعداد تطبيق باسم جامعة حلوان عبر الموبايل يستطيع الطالب استخدامه بسهولة من خلال عمل مجتمع افتراضي للجامعة اون لاين، وتم شراء حزمة البرامج من جامعة المنصورة لشركة انطلاق لتقنية الاتصالات والمعلومات، بجانب تطوير المنصة الالكترونية للجامعة والكليات، وكذا تم تطوير النظم والتطبيقات من خلال توقيع عقد مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية E - Finance للاستثمارات المالية والرقمية، وكذلك التطوير فى نظام الاختبارات الالكترونية من خلال " إعداد وتجهيز معامل الاختبارات الالكترونية للقطاع الصحي بالجامعة الى جانب بعض الكليات، وعقد اختبارات نصف الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023 بكلية الحقوق وبعض المواد في كليات التربية والآداب، وتم حصر كافة امتحانات البابل شيت على مستوى الجامعة، كما جاري توريد 11 ألف جهاز كمبيوتر ولاب توب لإنشاء عدد من مراكز الاختبارات الالكترونية موزعة بالكليات داخل وخارج الحرم الجامعي، وكذلك تم تحديد الأماكن المناسبة لاستلام الدفع القادمة من اجهزة الاختبارات الالكترونية لعدد 18 ألف جهاز، هذا بجانب تحويل الكتاب الجامعي الى الكترونى.

كما تحدث الدكتور قنديل عن مشروع إعادة هيكلة الأصول والإمكانات المادية بالجامعة لتنمية الموارد الذاتية، حيث تم تحويل مبنى المدينة الجامعية (٨) الى مجمع الابداع والبحث العلمي، وكذلك تم تطوير التكنولوجيا والتعليم بجانب تطوير كلية التربية الرياضية وعمل نادى جامعة حلوان، وتطوير كلية الهندسة بالمطرية، تطوير مقر الجامعة بالمهندسين، وايضا تم تطوير مسرح ومدرج كلية التجارة بالزمالك، وإعادة تأهيل الصالة المغطاة.

كما أن الجامعة حرصت على عمل خطة لبنية تحتية عالية الجودة، لمستشفى بدر، ورفع كفاءة دور بكلية هندسة حلوان وكذلك صالة الجمباز بكلية التربية الرياضية بنات، ورفع كفاءة البنية التحتية لدار الضيافة، وكذلك تطوير وتحديث ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية واعمال شبكات المرافق بالحرم الجامعى.

وأيضا تحدث رئيس جامعة حلوان عن استدامة وتطور الموارد، وحسن استخدام مصادر الموارد المتاحة وإعادة تشغيل مركز الصيانة، وتشغيل حاضنة الملابس وانتاج واعادة استخدام واعادة تدوير داخل الجامعة.