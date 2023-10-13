د. كرامي بدوي: المشاركة الانتخابية تعكس صور الولاء والانتماء للوطن

أوضح الدكتور كرامي محمد بدوي أستاذ مناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة مطروح مفهوم الوعي الانتخابي الذي يمثل نتاج ما لدي الفرد من وعي سياسي يؤهله للمشاركة الإيجابية في الحياة السياسية داخل مجتمعه، من خلال ممارسته لحق التصويت الانتخابي، وذلك في ضوء ما اكتسبه من معارف وقيم واتجاهات سياسية شكلتها الثقافة السياسية للمجتمع بشكل عام.



جاء ذلك في ندوة أقامها اليوم مركز إعلام مطروح التابع للهيئة العامة للاستعلامات بقطاع الإعلام الداخلي بعنوان (المشاركة الانتخابية... ولاء وانتماء) بمقر كنيسة السيدة العذراء بمطروح وبحضور عدد كبير من شعب الكنيسة.

وأشار الدكتور كرامي بدوي إلي أن معايير الوعي الانتخابي تشمل معرفة القيم والمفاهيم الانتخابية وآليات التعبير عن الرأي من خلال الحصول على معلومات صحيحة من مصادرها الأصلية وتحليلها والتعرف على المرشحين واختيار المناسب منهم للتمكن من المشاركة الإيجابية.

أوضح الدكتور كرامي أن معيار الالتزام بالولاء للوطن يكون في السلوك الذي يترجم مشاعر الاعتزاز بالانتماء لذلك فإن الثقافة الانتخابية الإيجابية داخل المجتمع المصري تعكس بصورة كبيرة مفاهيم الانتماء والولاء لمواطن المصري الذي يسعى دائما إلى الحفاظ على مكتسبات الأمة المصرية في ممارسة المشاركة السياسية عبر التاريخ الانتخابي الطويل في كافة الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها مصر منذ القرن الماضي.

أوضح الدكتور كرامي في ندوته إلى أن المشاركة السياسية في عمليات الانتخاب تعزز مفهوم الانتماء الوطني الذي يعني الانتساب الحقيقي للمواطن نحو الأرض التي يعيش عليها ويشعر بالمحبة والاعتزاز نحوها بل ويصبح علي أتم الاستعداد للتضحية والبذل من أجلها، بينما تشير قيم الولاء إلى الرابطة العاطفية التي تربط المواطن بفكرة أو معتقد أو مذهب حيث يكون هذا الشخص مخلصا لهذه الأفكار طواعيتها دون قيدا أو شرط فالولاء في أصله عاطفة وشعور يتحول إلي الإخلاص بعيدا عن المنفعة الشخصية ولا يمكن إجبار أحد عليها فإذا كان الانتماء للوطن يعد أقوى ارتباط بالأرض والهوية لأنه يتلخص في جذور الجغرافيا والتاريخ فإن الولاء للوطن هو الرابط الرئيسي الذي يتحقق من خلال الاختيار والرضا والإخلاص غير المشروع.

وأكد على أن هذه الثقافة الانتخابية الإيجابية هي التي تحمي المكتسبات الديموقراطية في مصر وتعمل على تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي للدولة.

وأضاف أن من أهم خصائص الثقافة الانتخابية أنها إرادية تتم دون ضغوط، استقلالية تعبر عن رأيك، لا تورث ولكن تمارس، تكتسب مقوماتها من خلال الثقافة السائدة في المجتمع.

ودعا دكتور كرامي المشاركين إلى ضرورة فهم العملية الانتخابية بصورة صحيحة ومن ثم الإقبال على المشاركة فيها من أجل إعداد أجيال تعرف مالها من حقوق وما عليها من واجبات وبالتالي يكونون أكثر حرصا على المشاركة الفاعلة وأكثر التزاما عند بلوغهم سن التصويت، وأن يضعوا نصب أعينهم دوما مصلحة الوطن في المقام الأول قبل مصالحهم الشخصية.

أوصت الندوة في نهايتها بضرورة زيادة الوعي الإعلامي لدى الناخبين بأهمية المشاركة الانتخابية الإيجابية من خلال تكوين معارف ومهارات وقيم صحيحة عن العملية الانتخابية مما يعزز من قيم الشعور بالولاء والانتماء للوطن وجعل المواطن نشط ومتفاعل في مجتمعه ويشعر بمشكلاته ويحاول المشاركة في تقديم الحلول.