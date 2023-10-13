حماة الوطن: كلمة الرئيس بالأكاديمية العسكرية تؤكد عقيدة مصر في الدفاع عن الأمة

أشاد الدكتور محمد أسعد مساعد رئيس حزب حماة الوطن، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وما تضمنت من رسائل واضحة خلال حفل تخرج أبناء مصر الذين تعلموا في مدرسة العسكرية المصرية صاحبة المبادئ والبطولات الوطنية.

وقال “ أسعد” في تصريحات له اليوم، إن خطاب الرئيس السيسي جاء تأكيد علي موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية وأنها لم ولن تتخلي عن مبادئها التي اصاغتها قواعد التاريخ والجغرافيا في الدفاع عن الأمة العربية مقدمة كل غالي ونفيس من أجل إعلاء الحق العربي.



وشدد مساعد رئيس حزب حماة الوطن علي أهمية دعوة كل الأطراف إلى إعلاء لغة العقل والحكمة والالتزام بأقصى درجات ضبط النفس والحفاظ على خروج المدنيين والأطفال والنساء من دائرة الانتقام الغاشم والعودة إلى مسار التفاوض وهو الطريق الأفضل لعودة الاستقرار.



وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه في ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من مجازر بحق المدنيين العزل في قطاع غزة والتمسك بحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضة وإقامة دولته المستقلة علي حدود 67 وفقا لميثاق الأمم المتحدة.



ونددا ما يقوم به الكيان الصهيوني من مخططات للتهجير القسري والنزوح الجماعي للشعب الفلسطيني والهدف منة تصفية وتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها.



مؤكدا علي أن الأفكار الخبيثة لإيجاد وطن بديل لأهل فلسطين لا يجدي وستظل فلسطين حاضنة أهلها إلى الأبد.