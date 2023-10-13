مستشار الرئيس الفلسطيني : ننسق مع مصر لتأمين الاحتياجات الأساسية

أكد الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، أن موقف بلاده والعالم العربي متطابق، مضيفا: "نعمل بالتنسيق مع مصر لتأمين الاحتياجات الأساسية".

وتابع "الهباش"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي همام مجاهد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": أن ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس يمثل الفلسطينيين ويمثل الموقف العربي وما خرج بالأمس في بيان الجامعة العربية.

وأضاف أن المشكلة بدأت بالاحتلال ولا تنتهي إلا بإنهاء الاحتلال، وإلا سنظل نخرج من دوامة إلى أخرى وحلقة مفرغة إلى حلقة مفرغة أخرى.

وأردف مستشار الرئيس الفلسطيني: "نريد أن نرى نهاية للاحتلال، والموقف العربي يقوم على أن الأساس لحل المشكلة هو إنهاء الاحتلال".

وأشار إلى أن هناك تطابق في الموقف العربي ونحن نرى في مصر والعالم العربي بشكل عام والعالم الإسلامي عمقا استراتيجيا مهما بالنسبة لنا وتربطنا نفس الدماء والتاريخ والدين والقيم والمبادئ السياسية، ونتطابق في موقفنا مع الموقف المصري والموقف الأردني والموقف السعودي والموقف العربي.

