مظاهرات حاشدة في تونس والجزائر واليمن دعما لفلسطين

انطلقت مسيرة حاشدة في تونس من أمام جامع الفتح في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة دعماً لفلسطين.

كما شهد اليمن مسيرات حاشدة في صنعاء ومحافظات تعز والحديدة وعمران وحجة ومأرب وحضرموت والمهرة نصرةً ودعماً لتمسك أبناء غزة بأرضهم

وأدان المشاركون في المسيرات، جرائم العدو الصهيوني في غزة، ومواقف الدول المطبعة، والصمت المخزي لجامعة الدول العربية.

كما شهدت غزة مسيرة حاشدة في مخيم الشاطئ والمشاركون يهتفون؛ دعما للمقاومة، ورفضا للخروج من المخيم ومن منازلهم.

كما نظم عدد من أبناء الشعب الجزائري، وقفة في العاصمة الجزائرية؛ دعما لـ"طوفان الأقصى" ونصرةً لغزة.