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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاجل .. وزيرة الخارجية الألمانية تزور مصر اليوم

وزيرة الخارجية الألمانية
وزيرة الخارجية الألمانية

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الجمعة، أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ستتوجه إلى مصر مساء اليوم.

وعلى جانب آخر، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تريد إنشاء ممر آمن لخروج الأجانب من قطاع غزة.

وأوضح  المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن الإدارة الأمريكية تواصل العمل مع مصر والاحتلال الإسرائيلي بشأن إنشاء الممر الآمن.

وأشار كيربي إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تجري محادثات للسماح للأجانب بمغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

كيربي : نتواصل مع مصر وإسرائيل لإنشاء ممر آمن لخروج الأجانب من غزة

تدخل أمريكي عاجل لتوفير ممر آمن للمدنيين في قطاع غزة

وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك القاهرة إنشاء ممر آمن مصر

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