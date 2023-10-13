حماس تعلن موقفها من مخطط قوات الاحتلال تهجير سكان غزة إلى سيناء

أعلنت حركة حماس اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 موقفها بشأن مخطط الاحتلال الإسرائيلي لتهجير سكان قطاع غزة الفلسطيني إلى سيناء.

أكد الناطق باسم حركة حماس في ​لبنان​ ​جهاد طه، ​رفض كل أشكال التوطين أو التهجير التي كانت تطرح من قبل الإدارة الأمريكية، مؤكدا أن هذه المشاريع فاشلة، لأن غزة تمثل عمق المقاومة، وخاضت في السنوات الماضية مواجهات عسكرية عدة ونجحت في الصمود.

وأضاف المتحدث بإسم حماس في لبنان، أن مشروع تهجير سكان غزة، سبق أن طرح خلال العدوان في العام 2014، الذي دام 51 يوما، معتبرا أن إعادة طرحه اليوم هي من باب الحرب النفسية التي تخاض ضد أهالي غزة، في سياق حرب الإبادة التي تتنافى مع جميع الأعراف والمواثيق الدولية، بحسب تصريحات لموقع "النشرة" اللبناني.

يذكر أن عددا من الفلسطينين خرجوا اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 من مناطقهم في قطاع غزة، قاصدين جنوب القطاع بعد التحذير الذي أصدره الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من الجمعة، جميع المدنيين في مدينة غزة إلى الإخلاء "جنوبا"، مع دخول الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس يومها السابع.

وحذر القيادي السابق في حركة فتح الفلسطينية محمد دحلان، في وقت سابق من االيوم الجمعة، من المؤامرة الكبرى في التي تحاك ضد قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي لليوم السابع.

وقال القيادي السابق في حركة فتح إن "المؤامرة الحقيقة الكبرى تحت دخان الحرب تتكشف لحظة بلحظة، فهدف الاحتلال النهائي هو التهجير القسري لشعبنا عن أرضه بقوة السلاح والتجويع والقتل الدموي".

وأضاف "دحلان" في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس" أنه "ما طلب الاحتلال من أهلنا في غزة التوجه الى جنوب القطاع المحاذي لحدود الشقيقة مصر إلا إعلان وقح عن ذلك المخطط الشرير وبداية تهجير أهلنا من القدس والضفة الغربية عموما لنقل كل تبعات القضية الفلسطينية الى دول الجوار العربي".

وأشار قائلا "لن يسمح شعبنا بذلك وسوف يطيح بهذه المؤامرة ويوجه للمحتل صفعة كبرى جديدة تذكره بعار فجر 7 أكتوبر، لكننا نسأل مجددا أين العالم ولماذ يخرس تماما عن ظلم وقتل أطفالنا ونساءنا وشيوخنا بالمئات والآلاف".

واختتم تغريدته بالقول "إنها لحظات للصمود والتكاتف والعمل وعلى كل واحد منا تحمل مسؤوليته التاريخية أمام الله وأمام شعبنا المقاوم".

من جهتها طلبت حركة "حماس" من الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة، عدم مغادرة منازلهم، بحسب بيان أرسلته إلى المؤسسات الإعلامية، صباح الجمعة، متهمة إسرائيل بالانخراط في "حرب نفسية"، من خلال إرسال رسائل تطلب من المدنيين الفلسطينيين، وموظفي المنظمات الدولية الإخلاء إلى جنوب القطاع.

يأتي ذلك بعد أسبوع من المواجهات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، في قطاع غزة بعدما أطلقت حركة حماس عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت الماضي 7 أكتوبر 2023، وردت قوات الاحتلال بقصف عنيف على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 1799 فلسطيني بينهم 583 طفلا إلى جانب اتخاذ إجراءات تعسفية على رأسها قطع الكهرباء والمياه والوقود ما تسبب في أزمة إنسانية مروعة في قطاع غزة.