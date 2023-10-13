منطقة عسكرية مغلقة .. قرار عاجل من قوات الاحتلال بشأن الضفة الغربية

أفادت وكالة شهاب الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت الضفة الغربية منطقة عسكرية مغلقة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد شهداء الضفة الغربية خلال اليوم الجمعة الي 9 شهداء برصاص الاحتلال، لتبلغ حصيلة الشهداء منذ بداية العدوان الإسرائيلي السبت الماضي وحتي الان الي 44 شهيدا.

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة قد قالت في وقت سابق قطاع غزة يتعرض لكارثة إنسانية وصحية يتعرض لليوم السابع علي التوالي.

كما جددت الكيلة مناشداتها العاجلة لكل دول العالم والمنظمات الحقوقية والإنسانية والصحية بضرورة إدخال الدعم الصحي والفوري لمستشفيات قطاع غزة.