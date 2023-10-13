تشكيل جمعية صداقة برلمانية بين مجلسيّ النواب المصرى والزيمبابوي

استقبل رئيس مجلس النواب بدولة زيمبابوي جاكوب موديندا الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب وبحضورالسفيرة سلوى موافى سفيرة مصر بزيمبابوي.

وأكد " الجبلى " فى تصريحات له عقب اللقاء أنه تم بحث العلاقات بين مصر وزيمبابوي فى مختلف المجالات بصفة عامة وفى المجال البرلمانى بصفة خاصة، مشيراً الى أن رئيس برلمان زيمبابوي أشاد بالدور التاريخى والمحورى الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه جميع القضايا التى تدعم العلاقات بين مصر ومختلف الدول الافريقية.



وأضاف الدكتور شريف الجبلى أن " جاكوب موديندا " أشاد أيضاً بالعلاقات التاريخية القاهرة وهراري والتي تعود لحقبة التحرر من الاستعمار وأكد أن مصر عبر تاريخها لم تنفصل عن هُويتها الأفريقية، التي تعتز وتفخر بالانتماء إليها وتم استعراض سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، خاصة على الصعيد البرلماني، مؤكداً على ضرورة التنسيق المُشترك في المحافل الدولية والإقليمية إزاء القضايا محل الاهتمام المُشترك.



وقال الدكتور شريف الجبلى إن رئيس برلمان زيمبابوي أشاد بدعم مجلس النواب المصرى برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لمرشح البرلمان الزيمبابوي فى انتخابات البرلمان الافريقى مشيراً الى أنه تم الاتفاق على تشكيل جمعية صداقة برلمانية بين مجلسى النواب المصرى الزيمبابوي.