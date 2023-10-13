مصدر لـ CNN: : ضغوط مصرية - أردنية على إسرائيل لإدخال المساعدات إلى غزة

كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية الإخبارية، اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 عن ممارسة مصر والأردن ضغوطا على الاحتلال الإسرائيلي لفتح ممر آمن يسمح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وقالت "سي إن إن" نقلا عن مصدر أدرني رفيع المستوى إن المسؤولين المصريين والأردنيين يمارسون "ضغوطا دبلوماسية وسياسية على الحكومة الإسرائيلية للسماح بمرور آمن للمساعدات إلى غزة عبر معبر رفح".

وأوضح المصدر أنه في حين أن الجانب المصري من حدود رفح مفتوح، فإن الجانب الفلسطيني من الحدود يبقى "خارج الخدمة"، بعد غارات جوية إسرائيلية متعددة استهدفت المنطقة المجاورة في وقت سابق من هذا الأسبوع مضيفا أن "المصريون والأردنيون ينتظرون التصريح الأمني من الجانب الإسرائيلي للسماح للشاحنات بالعبور لضمان عدم وجود تهديد بحدوث غارة جوية أخرى".

وأشار المصدر إلى أنه "علاوة على ذلك، فإن الطرق المؤدية إلى غزة من المعبر الحدودي مدمرة وتحتاج إلى صيانة حتى تتمكن الشاحنات من المرور عبرها".

وقال موظف حدودي فلسطيني في غزة، طلب عدم ذكر اسمه، لشبكة "سي إن إن" اليوم الجمعة، إن حدود رفح مع مصر لا تزال مغلقة، بعد ثلاثة أيام من غارة جوية إسرائيلية، مضيفا أن "الحدود مغلقة ولا يوجد موظفون يعملون في الوقت الحالي، والمبنى الرئيسي لا يزال متضرراً بعد أن ضربه الإسرائيليون قبل ثلاثة أيام".

وأردف الموظف قائلًا: "المعبر لا يزال مغلقا بسبب المخاوف الأمنية والتخوف من غارة جوية أخرى"، وأضاف: "المصريون لم يطلبوا بعد بفتح البوابة التي تربط الجانب الفلسطيني من الحدود بالجانب المصري".

ووصلت طائرة تحمل مساعدات طبية من الأردن إلى مدينة العريش المصرية على بعد حوالي 45 كيلومتراً من معبر رفح الحدودي مع غزة، الخميس، وتم تحميل المساعدات على شاحنات الهلال الأحمر المصري التي لم تتمكن بعد من التقدم نحو حدود غزة، وفقاً للمسؤول الأردني.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية التابعة لحماس في غزة، إياد البزم، الثلاثاء الماضي، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت البوابة وطلب من الطواقم العاملة في المعبر الإخلاء “على الفور بسبب تهديدات بقصف المعبر وأضاف البزم أن الأمر جاء من إدارة معبر رفح من الجانب المصري.

وقالت وزارة الخارجية، أمس الخميس، في بيان إن الجانب المصري من المعبر مفتوح وأشارت إلى أنه سيبقى "مفتوحا حتى تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في قطاع غزة".

وقال منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية جون كيربي، إن إدارة بايدن "تعمل بجد مع الإسرائيليين والمصريين لمحاولة العمل على توفير ممر آمن للخروج من غزة"، قبل أي توغل بري إسرائيلي محتمل في القطاع.

يأتي ذلك بعد أسبوع من المواجهات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، في قطاع غزة بعدما أطلقت حركة حماس عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت الماضي 7 أكتوبر 2023، وردت قوات الاحتلال بقصف عنيف على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 1799 فلسطيني بينهم 583 طفلا إلى جانب اتخاذ إجراءات تعسفية على رأسها قطع الكهرباء والمياه والوقود ما تسبب في أزمة إنسانية مروعة في قطاع غزة.