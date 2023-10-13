بـ46 تزكية وأكثر من 68 ألف توكيل.. حازم عمر يقدم أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة 2024

تقدم حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، اليوم الجمعة 13 أكتوبر، بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية 2024، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحضر حازم عمر، يرافقه أعضاء حملته الانتخابية وقيادات بحزب الشعب الجمهوري، أمام لجنة تلقي طلبات الترشح، برئاسة المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.

وقدم «عمر» إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، أوراق ترشحه، والتي تضمنت تزكيات من أعضاء بمجلس النواب، بلغ عددها 46 تزكية، بالإضافة إلى ما يزيد على 68 ألف نموذج تأييد من المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية.

وملأ حازم عمر ووقع الإقرارات الخاصة بطلب الترشح في الانتخابات الرئاسية، وقدم تقرير الكشف الطبي والمستندات القانونية المنصوص عليها لقبول أوراق الترشح.