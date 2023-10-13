الجيش اللبناني يكشف تفاصيل قصف قوات الاحتلال منشأة تابعة له

أصدر الجيش اللبناني، بيانا عاجلا، معلقا خلاله على استهداف قوات الاحتلال لمنطقة مراقبة تابعة له.

وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيانها، اليوم، استهدف العدو الإسرائيلي في خراج بلدة علما الشعب، برج مراقبة غير مشغول للجيش اللبناني، يُستعمل بشكل ظرفي في أثناء تنفيذ المهمات والتدابير الأمنية.

وأضاف الجيش في بيانه: “لم يُسجَّل وقوع إصابات في صفوف العسكريين”.

وكانت قناة العربية، قد أفادت بأن قوات الاحتلال استهدفت نقطة مراقبة للجيش اللبناني في الضهيرة جنوب لبنان.

ودوت صفارات الإنذار في مواقع القوات الدولية، وطُلب من الوحدات في القطاع الغربي جنوب لبنان، النزول إلى الملاجئ، في إجراء روتيني خلال حالات القصف، حيث نفذ جيش الاحتلال قصفا مدفعيا على جنوب لبنان.