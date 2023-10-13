المطرب محمد عطية: أنا الوحيد اللي بغني للغلابة في الشارع

قال المطرب محمد عطية، إنه يحب لقب مغنى الغلابة، مشيرا إلى أنه هو المطرب الوحيد الذي يغني في الشارع.

وأضاف محمد عطية خلال برنامج "كلام ما بينا"، عبد قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية مي البحيري، أن فكرة الغناء للغلابة في الشارع، جاءت دون أي ترتيب، مشيرا إلى أن عازف الأورج إسلام السعيد، هو صاحب الفضل عليه.

تقليد الفنانين الكبار

وأوضح المطرب محمد عطية، أنه يتقن تقليد الفنانين الكبار، ويحب الفنان محمد رمضان للغاية.

وقلد محمد عطية، بعض الشخصيات الفنية لـ محمد رمضان ومنها في فيلم واحد صعيدي، وكذلك مسلسل نسر الصعيد.