دورة لإعداد معلم العريية لغير الناطقين بها بدار علوم القاهرة.. تفاصيل

أعلن مركز التدريب اللغوي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة علي بداية الحجز في دورات تدريبة جديدة وعن الدورات المتاحة بالمركز.

واوضح مركز التدريب اللغوي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة أن قد بدأ حجز دورة إعداد معلم العريية لغير الناطقين بها، ويحصل الدارس في نهاية الدورة على شهادة معتمدة.

واشار المركز إلى أن على الراغبين في الحجز والإشتراك في الدورات التدريبة التوجه إلي مقر المركز بالكلية داخل الحرم الجامعي لجامعة القاهرة، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهرا ما عدا يومي الجمعة والسبت، ومدة الدورة ١٥ ساعة تدرييية، ويلقي الدورة الدكتورة أحمد رجب حجازي.

وتكون مفرادت الدورة كالتالي :

١. أهمية تعليم اللغة العريية للناطقين بغيرها.

٢. مواصفات معلم العريية للناطقين بغيرها.

٣. مقارنة بين المتعلم الأصلي للغة العريية والمتعلم الأجنبي.

٤ . أساليب واستراتيجيات تعليم العربية للناطقين بغيرها.

٥. طرق تدريس العريية للناطقين بغيرها.

٦. كيفية إعداد الدرس.

مستويات تدريس العربية للناطقين بغيرها (جدول المستويات).

. لغة تعليم العريية للناطقين بغيرها .

٩. اللغة الوسيطة: ضرورة أم ثقافة؟.

الفصول الافتراضية.

١٢ تدريس العناصر اللغوية (الأصوات، المفردات، التراكيب).

١٣ تدريس المهارات اللغوية (الاستماع، التحدث، القراءة، الكتابة).

١٤. مواصفات الاختيار الجيد وأنواع الاختبارات.

١. مشكلات تعليم العربية للناطقين بغيرها.

١. اخطاء الهئلهن.

١٧ الكتب التدريسية: عرض ومقارنات يينها .

١. أهم مواقع تعليم العريية على الإنترنت.

١. أهم أماكن تعليم العربية للناطقين بغيرها.