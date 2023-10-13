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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحثة سياسية: قطاع غزة غير آمن لجميع السكان.. فيديو

غزة
غزة

قالت الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية، تعليقا على ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من دفع أهالي قطاع غزة إلى الجنوب ثم قصفه، إن قطاع غزة غير آمن لجميع السكان ولا يوجد أي بقعة داخل القطاع آمنة يتواجد فيها أي فلسطيني.

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وأضافت حداد، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أنّ الموقف الأساسي للاحتلال الآن بعد عملية طوفان الأقصى، هدفه الأول استئصال المقاومة الفلسطينية وانهائها جذريًا بجانب تفريغ المنطقة.

 

وأكدت الكاتبة والباحثة السياسية، أن ما ذكرته سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإقامة منطقة عازلة في شمال قطاع غزة، ليس هو الهدف بل الهدف الأساسي كما ذكرت استئصال المقاومة وإنهاء وجودها داخل غزة.

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