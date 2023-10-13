قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،طريقة عمل الماكرون الفرنسى.
المقادير :
200 جرام سكر ناعم
110 جرام لوز مطحون
100 جرام بياض بيض ( او 3 بياض بيضات ) بدرجة حرارة الغرفه
50 جرام سكر عادي
الطريقه :
1- ينخل السكر الناعم مع اللوز المطحون ويترك جانبآ
2- يخفق البياض خفق اولي بسرعه عاليه الى ان يظهر فيه رغوه خفيفه
3- يضاف له السكر العادي ويتابع الخفق بنفس السرعه الى ان يصبح رغوه كثيفه بيضاء
4- يضاف خليط البيض الى خليط اللوز والسكر ويخفق بالملعقه البلاستيك ( السباتيولار) بحركه دائريه وبسرعه بطيئه.
5- يضاف اللون ..او يقسم حسب الرغبه الى 3 اقسام ويضاف اللون لهم.
6- يصب في صينية (بعد وضع الخليط في كيس حلويات -الفتحه دائريه - ) الصينيه مفروشه بورق الزبده ( مع مراعاة تثبيت اطراف ورق الزبده بالخليط ) .
7- تترك الصواني لمدة ساعه خارج الفرن.
8- تدخل الفرن لمدة 10 دقائق على درجة 325 ثم تخفض الدرجه الى 275 ددجه وتترك لمدة دقيقه الى دقيقتان.
9- يخرج من الفرن ويترك ليبرد ثم يزال من الورق ( الحبات طريه جدآ بعد اخراجها من الفرن يرجى ترك الحبات ليبردوا )
10- يحشى بالحشوه المناسبة ويقدم.