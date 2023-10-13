قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،طريقة عمل الماكرون الفرنسى.



المقادير :

200 جرام سكر ناعم

110 جرام لوز مطحون

100 جرام بياض بيض ( او 3 بياض بيضات ) بدرجة حرارة الغرفه

50 جرام سكر عادي



الطريقه :

1- ينخل السكر الناعم مع اللوز المطحون ويترك جانبآ

2- يخفق البياض خفق اولي بسرعه عاليه الى ان يظهر فيه رغوه خفيفه

3- يضاف له السكر العادي ويتابع الخفق بنفس السرعه الى ان يصبح رغوه كثيفه بيضاء

4- يضاف خليط البيض الى خليط اللوز والسكر ويخفق بالملعقه البلاستيك ( السباتيولار) بحركه دائريه وبسرعه بطيئه.

5- يضاف اللون ..او يقسم حسب الرغبه الى 3 اقسام ويضاف اللون لهم.

6- يصب في صينية (بعد وضع الخليط في كيس حلويات -الفتحه دائريه - ) الصينيه مفروشه بورق الزبده ( مع مراعاة تثبيت اطراف ورق الزبده بالخليط ) .

7- تترك الصواني لمدة ساعه خارج الفرن.

8- تدخل الفرن لمدة 10 دقائق على درجة 325 ثم تخفض الدرجه الى 275 ددجه وتترك لمدة دقيقه الى دقيقتان.

9- يخرج من الفرن ويترك ليبرد ثم يزال من الورق ( الحبات طريه جدآ بعد اخراجها من الفرن يرجى ترك الحبات ليبردوا )

10- يحشى بالحشوه المناسبة ويقدم.