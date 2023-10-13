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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الماكرون الفرنسى

صدى البلد

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،طريقة عمل الماكرون الفرنسى.

المقادير :
200 جرام سكر ناعم
110 جرام لوز مطحون
100 جرام بياض بيض ( او 3 بياض بيضات ) بدرجة حرارة الغرفه
50 جرام سكر عادي


الطريقه :
1- ينخل السكر الناعم مع اللوز المطحون ويترك جانبآ
2- يخفق البياض خفق اولي بسرعه عاليه الى ان يظهر فيه رغوه خفيفه
3- يضاف له السكر العادي ويتابع الخفق بنفس السرعه الى ان يصبح رغوه كثيفه بيضاء
4- يضاف خليط البيض الى خليط اللوز والسكر ويخفق بالملعقه البلاستيك ( السباتيولار) بحركه دائريه وبسرعه بطيئه.
5- يضاف اللون ..او يقسم حسب الرغبه الى 3 اقسام ويضاف اللون لهم.
6- يصب في صينية (بعد وضع الخليط في كيس حلويات -الفتحه دائريه - ) الصينيه مفروشه بورق الزبده ( مع مراعاة تثبيت اطراف ورق الزبده بالخليط ) .
7- تترك الصواني لمدة ساعه خارج الفرن.
8- تدخل الفرن لمدة 10 دقائق على درجة 325 ثم تخفض الدرجه الى 275 ددجه وتترك لمدة دقيقه الى دقيقتان.
9- يخرج من الفرن ويترك ليبرد ثم يزال من الورق ( الحبات طريه جدآ بعد اخراجها من الفرن يرجى ترك الحبات ليبردوا ) 
10- يحشى بالحشوه المناسبة ويقدم.

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