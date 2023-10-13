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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد مصور وكالة رويترز في جنوب لبنان

المصور الصحفي في
المصور الصحفي في وكالة رويترز في جنوب لبنان عصام عبدالله

استشهد المصور الصحفي في وكالة رويترز في جنوب لبنان عصام عبدالله، اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 بسبب العدوان الإسرائيلي على الجنوب، وفقا لما أورده موقع النشرة اللبناني.

وأصيبت صحفية على أحد المواقع في جنوب لبنان، في وقت سابق من اليوم الجمعة بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي لطواقم الصحفيين في المنطقة.

ونشر الحساب الرسمي لفضائية "المنار" لحظة إصابة صحفية تتواجد في موقع الحمرا بعلما الشعب في جنوب لبنان، كانت تنقل مجربات الأحداث في المنطقة.

وظهرت الصحفية التي لم يعرف إلى الآن هويتها وهي ملقاة على الأرض وتتألم من إصابتها بينما يحاول شخص آخر مساعدتها ويسعى للاتصال بالصليب الأحمر. لإسعافهم في ظل تصاعد النيران أمامهم جراء العدوان الإسرائيلي.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قالت وسائل إعلام لبنانية أن 3 صحفيين استشهدوا بينهم مراسل ومصور في فريق قناة الجزيرة، وذلك جراء قصف إسرائيلي بمنطقة علما الشعب جنوب لبنان.

ونشرت صحيفة الأخبار اللبنانية، أن تم تأكيد سقوط شهداء وجرحى بين الصحافيين بالعدوان الإسرائيلي على التجمع الإعلامي بين علما الشعب والضهيرة.

يأتي ذلك بعد أسبوع من المواجهات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، في قطاع غزة بعدما أطلقت حركة حماس عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت الماضي 7 أكتوبر 2023، وردت قوات الاحتلال بقصف عنيف على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 1799 فلسطيني بينهم 583 طفلا إلى جانب اتخاذ إجراءات تعسفية على رأسها قطع الكهرباء والمياه والوقود ما تسبب في أزمة إنسانية مروعة في قطاع غزة.

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