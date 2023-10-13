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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وقعت فوق ولد عنده 12 سنة | انهيار بالكونة بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

أصيب طفل بمحافظة الدقهلية،  بخدوش وكدمات وجروح إثر سقوط بلكونة عقار بشارع التهامي المتفرع من شارع مستشفى الصدر فى مدينة المنصورة وتسبب ذلك في إتلاف سيارتين.

 
تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطاراً من شرطة النجدة من اهالي شارع مستشفي الصدر  بالمنصورة بسقوط بلكونة عقار مما تسبب في اصابة طفل وتلف بعدد من السيارات بالشارع.


انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أول المنصورة إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين ان العقار ملك المواطن «محمد البهى »والعقار مكون من أرضى وثلاثة علوى وقد سقط جزء من بلكونة الدور الثالث العلوى مما أدى إلى إتلاف سيارة ملاكى وسيارة ربع نقل كما تبين إصابة طفل يدعى سيف السيد  12 عاماً بخدوش وجروح  بسيطة وتم نقله الي المستشفي العام بالمنصورة لتلقى العلاج اللازم.


كما تبين أن العقار صدر له قرار ترميم سابق من حي غرب المنصورة.


تحرر عن ذلك المحضر اللازم لإخطار النيابة العامة.

بمحافظة الدقهلية امن الدقهلية المنصورة المستشفى العام وحدة مباحث النيابة العامة حى غرب المنصورة دقهلية

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