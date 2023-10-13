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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حققنا إصابات دقيقة .. حزب الله اللبناني يستهدف مواقع إسرائيلية

ارشيفي
ارشيفي

استهدف حزب الله" اللبناني مساء اليوم الجمعة المواقع الإسرائيلية "موقع العباد، موقع مسكف عام، موقع جل العلام، وموقع رامية، بالأسلحة المباشرة"، مؤكدا تحقيق إصابات دقيقة فيها.

وفي بيان له ذكر  "حزب الله" : "قام مجاهدو المقاومة الإسلامية بمهاجمة المواقع الإسرائيلية التالية: موقع العباد، موقع مسكف عام، موقع جل العلام، وموقع رامية، بالأسلحة المباشرة وحققوا فيها إصابات دقيقة".

وختم الحزب بيانه : "مهاجمة المواقع الإسرائيلية جاء ردا على الاعتداءات الإسرائيلية عصر اليوم الجمعة على محيط عدد من البلدات الجنوبية.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم  تنفيذ قواته قصفا مدفعيا استهدف مواقع داخل لبنان.
 

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