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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينها مصر.. وزيرة الخارجية الفرنسية تزور 4 دول في المنطقة

وزيرة الخارجية الفرنسية
وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا

تعتزم وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، التوجه إلى لبنان ضمن جولتها في المنطقة التي تبدأ الأحد المقبل بزيارة إسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن وزيرة الخارجية الفرنسية، ستزور ​لبنان​، في جولة على دول بالمنطقة وتشمل إسرائيل، الأردن ومصر، تأكيدًا على عدم تدهور الوضع الأمني في المنطقة وعلى إجراء مفاوضات سلام.

يأتي ذلك في ظل تصاعد المواجهات في جنوب لبنان، حيث استشهد المصور الصحفي في وكالة رويترز في جنوب لبنان عصام عبدالله، اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 بسبب العدوان الإسرائيلي على الجنوب.

وأصيبت صحفية على أحد المواقع في جنوب لبنان، اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي لطواقم الصحفيين في المنطقة.

يأتي ذلك بعد أسبوع من المواجهات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، في قطاع غزة بعدما أطلقت حركة حماس عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت الماضي 7 أكتوبر 2023، وردت قوات الاحتلال بقصف عنيف على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 1799 فلسطيني بينهم 583 طفلا إلى جانب اتخاذ إجراءات تعسفية على رأسها قطع الكهرباء والمياه والوقود ما تسبب في أزمة إنسانية مروعة في قطاع غزة.

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