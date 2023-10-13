قيادي بـ مستقبل وطن: حديث السيسي أكد موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية

أشاد رشاد عبدالغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية، معتبرا أنها كلمة تاريخية للأمة العربية جميعا وللعالم بأكمله وبعثت رسائل واضحة أكدت على موقف مصر الثابت والمحوري من القضية الفلسطينية والقضايا العربية.



وأكد عبدالغني في بيان له اليوم الجمعة، أن القيادة السياسية تعلم جيدا ما تمر به الأمة العربية من مرحلة صعبة تحتاج للوقوف صفا واحد والتكاتف من أجل عبور تلك المرحلة المهمة من عمر تاريخنا الوطني، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي دائما ما يتحدث بكل صدق وواقعية بشأن التحديات التي تواجه الوطن والأمة جميعا.



وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن ، إلى أن الرئيس أكد على ضرورة أهمية إخراج المدنيين فى غزة خارج دائرة الانتقام"، مشيدا بإعلان الرئيس استعداد مصر أن تقوم بدور الوساطة بين جميع الأطراف من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات حتى يتم السلام في المنطقة.



وذكر عبدالغني، أن مصر دائما مساندة للقضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني من أجل الحصول علي حقوقه وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ، موضحا أن مصر لن تتخلى عن دولة فلسطين وشعبها وتؤكد حرص الرئيس السيسي على وصول المساعدات إلى الأشقاء في فلسطين ودليل أيضا على أن مصر لم تتخل أبدا عن دورها الإقليمي بجانب كل دول الأشقاء العرب.



ولفت عبدالغني إلى أن احتفالية تخرج الكليات العسكرية أظهرت قوة الجيش المصري وما توصل له من تطوير هائل على كافة المستويات، مؤكدا أننا لدينا جيش عظيم قادر على حماية مصر أمام كل من تسول له نفسه، وأن الرئيس حريص كل الحرص على تقديم الدعم الشامل والكامل لكل أبنائه من ضباط المستقبل.