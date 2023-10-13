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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المستقبل يكتسح انتخابات الأطباء|حسم 4 فرعيات.. وعبد الحي يقترب من النقيب العام

الدكتور أسامة عبد
الدكتور أسامة عبد الحي

تتواصل عملية فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء المصرية لاختيار النقيب العام رقم 19، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، إضافة لرؤساء النقابات الفرعية ونصف مجالس الفرعيات.

انتخابات نقابة الأطباء

وكشف مصدر داخل مجلس النقابة العامة للأطباء، أن نتائج الفرز الأولية في لجان القاهرة الانتخابية تشير إلى تقدم الدكتور أسامة عبد الحي مرشح تيار المستقبل على منافسيه، دون الإعلان عن أرقام رسمية، لحين إعلانها من قبل اللجنة القضائية المشرفة على عملية التصويت والفرح.

وأشار المصدر في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى تمكن كل من الدكتورة شيرين غالب مرشح تيار المستقبل من حسم منصب نقيب فرعية القاهرة، الدكتور أحمد حسنين مرشح تيار المستقبل من حسم منصب نقيب فرعية الجيزة، الدكتور حمدي الجزار مرشح تيار المستقبل من حسم منصب نقيب فرعية القليوبية والدكتور محمد عثمان من حسم منصب نقيب فرعية الفيوم، بينما تتواصل عملية فرز الأصوات بباقي المحافظات المختلفة.

وكانت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، أغلقت باب التصويت بالانتخابات على مستوى الجمهورية في الخامسة مساء اليوم الجمعة، وبدء فرز الأصوات؛ تمهيدا لإعلان النتائج، والفائز بمنصب النقيب العام.

وقال الدكتور مصطفى عشوب، رئيس اللجنة العامة للأشراف على انتخابات التجديد النصفي لنقابة لأطباء، إن الإقبال على المشاركة في عمليات التصويت منذ فتح باب اللجان في التاسعة من صباح اليوم الجمعة، يعتبر فوق المتوسط على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن أبرز المحافظات التي شهدت إقبالا، هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، سوهاج، المنيا، والدقهلية.

وأوضح عشوب، أن بعض اللجان شهدت إقبالا كبيرا خلال الفترة الصباحية، وتم التعامل بشكل فوري مع الوضع، لتسهيل مشاركة الأطباء وعدم تأخر عمليات التصويت، لافتا إلى نسبة المشاركة الشبابية كانت ملحوظة، فضلا عن الأطباء من ذوى الخبرة.

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