خبير سياسي: مصر تدفع بكل المساعي لإنقاذ الشعب الفلسطيني

قال الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن مصر دائما في نصرة القضية الفلسطينية، والرئيس السيسي يتمسك بكل محاولة من أجل الدفاع عن الشعب الفلسطيني، ويحاول حل الأزمة الفلسطينية، وينادي بذلك ليس فقط من داخل مصر، ولكن عبر كل المنظمات الدولية، ويناشد المجتمع الدولي بالتدخل.

أستاذ علم اجتماع يتحدث عن القضية الفلسطينية

وأضاف "أحمد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى في برنامج "خط أحمر" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن مصر تحاول التهدئة، ونزع فتيل الأزمة الفلسطينية، ورفع المعاناة من على الشعب الفلسطيني المحاصر الآن في غزة، والذي يُباد بشكل جماعي، ويشهد أعمال غير إنسانية بالمرة، "لا ماء ولا كهرباء، ولا أي وسيلة من وسائل الحياة، والمجتمع الدولي يقف متفرجا على ما يحدث".

وتابع أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن مصر تنادي بضرورة رفع هذا الحصار عن الشعب الفلسطيني، ومصر دفعت بكل المساعي الممكنة من أجل الدفاع عن الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، ووقف الآلة الصهيونية التي تحاول إبادة الشعب، والتأكيد على أن الأراضي المصرية خط أحمر، وكل من ينادي بمحاولة تهجير الشعب الفلسطيني بسيناء هذا يعني إنهاء للقضية الفلسطينية في أرضه.

وواصل، أن المقاومة الفلسطينية ترفض المحاولة مهما كانت الضغوط والحصار، ولا يمكن أن يكون لهم وطن بديل على أرض ليست أرضها، أرض مصر كاملة للشعب المصري، وأرض فلسطين هي أرض للشعب الفلسطيني.