الأب الروحي للسينما الأفريقية | أيام قرطاج تحتفي بمئوية السنغالي صمبان عصمان

قررت إدارة أيام قرطاج السينمائية الاحتفاء بمرور 100 عام على ميلاد الأب الروحي للسينما الإفريقية، المخرج والكاتب السنغالي صمبان عصمان (1923-2023)، في الدورة الـ34 المقرر إقامتها في الفترة من 28 أكتوبر الجاري إلى 4 نوفمبر المقبل.



المهرجان يحرص على الاحتفاء بالرموز التي تركت بصمة لا تُمحى في تاريخ السينما الإفريقية، وأسهمت في بناء سينما تدافع عن الشعوب الإفريقية وهويتها، إذ أكدت إدارة المهرجان -في بيان لها- أن الاحتفاء والتكريم من قِبل أيام قرطاج السينمائية، واجب لذاكرة مخرج عمل على استقلال سينما الجنوب والدفاع عن قضايا وطنه.



صمبان عصمان نال شرف التتويج بأوّل "تانيت ذهبي" في تاريخ المهرجان عام 1966 عن فيلمه La Noire de، وصوّرت سينما "صمبان" تاريخ وواقع الشعوب الإفريقية والمظالم التي وقعت عليهم، كما شكلّت درعًا حاميًا للهوية الإفريقية من الفقدان.