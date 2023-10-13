مروحيات الاحتلال الإسرائيلي تخترق الأجواء اللبنانية

أفادت صحيفة اللواء اللبنانية، بأن أجواء العرقوب ومزارع شبعا اللبنانية، تشهد تحليقا مكثفا لمروحيات وطائرات الاستطلاع المعادية لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

واستهدف حزب الله اللبناني، مساء اليوم الجمعة، المواقع الإسرائيلية في “العباد، مسكف عام، جل العلام، رامية” بالأسلحة المباشرة، مؤكدا تحقيق إصابات دقيقة فيها.

وفي بيان له، قال "حزب الله": "قام مجاهدو المقاومة الإسلامية بمهاجمة المواقع الإسرائيلية التالية: موقع العباد، موقع مسكف عام، موقع جل العلام، وموقع رامية، بالأسلحة المباشرة وحققوا فيها إصابات دقيقة".

وختم الحزب بيانه : "مهاجمة المواقع الإسرائيلية جاء ردا على الاعتداءات الإسرائيلية عصر اليوم الجمعة على محيط عدد من البلدات الجنوبية.