إنفوجراف.. جهود مكثفة من الحكومة لمواجهة تقلبات المناخ

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن جهود الحكومة للحماية من تقلبات المناخ .

وأوضح المركز أن هناك إجراءات عديدة يجري تنفيذها للحماية من أخطار السيول في مصر، خاصة بعد إطلاق العديد من المشروعات لحماية الدلتا والصعيد والسواحل الشمالية والبحر الأحمر من تغيرات المناخ.

وأشار الانفوجراف إلى أن تكلفة المشروعات بالاسكندرية 939 مليون جنيه ، وتكلفة تدعيم الحائط البحري بتعاملنا ة للحماية من عمليات النحر وصل الي 66 مليون جنيه.

وتابع الانفوجراف أن تكلفة مشروع حماية يتحل اسكندرية من بئر مسعود حتي المحروسة وصل الي 193 مليون جنيه.