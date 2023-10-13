عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إنفوجراف.. جهود مكثفة من الحكومة لمواجهة تقلبات المناخ

صدى البلد

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن جهود الحكومة للحماية من تقلبات المناخ .

وأوضح المركز أن هناك إجراءات عديدة يجري تنفيذها للحماية من أخطار السيول في مصر، خاصة بعد إطلاق العديد من المشروعات لحماية الدلتا والصعيد والسواحل الشمالية والبحر الأحمر من تغيرات المناخ.

وأشار الانفوجراف إلى أن تكلفة المشروعات بالاسكندرية 939 مليون جنيه ، وتكلفة تدعيم الحائط البحري بتعاملنا ة للحماية من عمليات النحر وصل الي 66 مليون جنيه.

وتابع الانفوجراف أن تكلفة مشروع حماية يتحل اسكندرية من بئر مسعود حتي المحروسة وصل الي 193 مليون جنيه.  

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمع 14 ألف توكيل | انسحاب أحمد طنطاوي من الانتخابات الرئاسية

ربنا كتب لي عمر جديد | تعرّض نجم الزمالك لحادث بسيارته

أمم إفريقيا.. ساديو ماني مصدوم من وقوع السنغال في مجموعة الموت

نزل 10 آلاف جنيه.. سعر طن الحديد اليوم الجمعة 13-10-2023

فقد احترامه ولا نريده مستقبلا .. موقع إفريقي يفتح النار على نجم الأهلي

دعاء لأهل فلسطين والقدس.. 40 دعوة لنصرتهم في ساعة استجابة الجمعة

10 سلع رئيسية | رسميًا .. بدء انخفاض الأسعار في الأسواق غدا

وزير الخارجية لنظيره البريطاني: لابد من التوقف عن تجويع وتهجير سكان غزة

ترشيحاتنا

أذكار بعد الصلاة .. 9 أدعية نبوية تفتح لك أبواب الخيرات

في ضيافة حملة السيسي| خبير اقتصادي: نجهّز برنامجا يركز على التوازن الكلي

الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي

إنفوجراف.. جهود مكثفة من الحكومة لمواجهة تقلبات المناخ

الاحتلال يمحو عائلة “شهاب”| استشهاد 44 فلسطينيا من أسرة واحدة.. أصغرهم رضيع 40 يوما

حملة السيسي لوفد الكيانات الشبابية: دوركم مهم في توعية المواطنين وتحقيق الإنجازات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد خارقة لعشبة الريحان| اعرفها

طريقة عمل سلطة بطاطس بالحمص.. بأسهل الخطوات

يصيب الجنين بالتشوهات.. تحذير للحامل من شرب الشاي

عناصر غذائية تحميك من مرض القلب ومشاكل الكوليسترول بالدم.. احرص على تناولها

فيديو

ردود ارتجالية.. ذكريات طفولة عمرو عبد الجليل وكواليس فيلم الخميس اللي جاي

لا تحتاج وقود ٢٠ سنة .. قدرات حاملة الطائرات جيرالد فورد الأمريكية لدعم إسرا.ئيل

إقامة جبرية لـ ميسي في منزله 4 أشهر

في ليلة واحدة .. زلازل تضرب 5 دول حول العالم .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ