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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يهاجم الاحتلال بعد استهدافه للصحفيين في لبنان

حزب الله اللبناني
حزب الله اللبناني

أدان حزب الله اللبناني الجريمة النكراء التي أقدم عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف عدد من الإعلاميين على الحدود اللبنانية.

وأكد حزب الله اللبناني في بيان له ان ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي هو استكمال لعدوانها الإجرامي على ‏المؤسسات الإعلامية في غزة.

وختم الحزب بيانه قائلا : نتقدم إلى كل من وكالة "رويترز" في لبنان، ومن قناة "الجزيرة"، ومن وكالة الصحافة ‏الفرنسية في لبنان، ومن سائر الإعلاميين الأحرار، ومن عائلة الشهيد المظلوم ‏عصام العبد الله بالتعازي، ونسأل الله أن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل.

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