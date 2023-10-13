"مصر الخير" تشارك التحالف الوطني الحملة المصرية لدعم الشعب الفلسطيني

أعلنت مؤسسة مصر الخير مشاركتها في الحملة المصرية التي أطلقها التحالف الوطني لتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين للتخفيف من أثار ما تعرضوا إليه خلال الأيام الماضية، وسط تأكيد وتوجيه الدولة المصرية لتقديم أوجه الدعم للشعب الفلسطيني.

أعلنت مؤسسة مصر الخير- عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي – في بيان لها اليوم، عن المشاركة في إرسال المساعدات والإغاثات من المواد الغذائية الشاملة والمستلزمات الطبية العلاجية والأدوية والملابس الشتوية والبطاطين والألحفة من أجل دعم أهالي قطاع غزة خلال هذه الفترة ومساندتهم.



كما شاركت مؤسسة مصر الخير، اليوم، في القوافل التي نظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للتبرع بالدم في عدد 13 محافظة بالتعاون مع وزارة الصحة لصالح الأشقاء في غزة.

أكدت مؤسسة مصر الخير في بيانها، استمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإرسال المساعدات إلى أهالي غزة من أجل تأمين وصول تلك المساعدات كافة، مع مواصلة إرسال المساعدات الإنسانية بكافة أشكالها حتى تحسن الأوضاع في قطاع غزة وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

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