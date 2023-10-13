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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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أخبار البلد

الجمعية المصرية تهنئ هبة هجرس بمنصب المقرر الخاص لحقوق ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة

صدى البلد

تتقدم الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوى الاعاقة والتوحد برئاسة مها هلالي بخالص التهنئة للدكتورة هبه هجرس  عضو المجلس القومي للمرأة عقب فوزها بمنصب المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة، حيث تم ترشيحها من قبل المجموعة الاستشارية برئاسة عبد الكريم هاشم مصطفى (العراق).

وتقدمت دكتورة هبه هجرس بالترشح للمنصب من بين 15 مرشحًا مؤهلاً ، وقد قررت المجموعة الاستشارية التوصية بثلاثة مرشحين على رأسهم الدكتورة هبه هجرس باعتبارهم أفضل المؤهلين للوفاء بمهام المنصب.

والدكتورة هبة هجرس هي عضو مجلس إدارة ومقرر لجنة النساء ذوات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة، وعضو مجلس إدارة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ، وعضوة في المفوضية العليا لحقوق الإنسان في مصر، وعضوًا سابقًا في البرلمان المصري ، والأمين العام السابق للمجلس القومي لشئون الإعاقة في مصر ، وعضو مؤسس في المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة  في المنطقة العربية، وعضو في آلية مراجعة النظراء التابعة للاتحاد الأفريقي في مصر ، وقائد فريق صياغة العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023-2032 لجامعة الدول العربية.

وتمتلك الدكتورة هبه هجرس العديد من المنشورات حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي حاصلة على بكالوريوس في إدارة الأعمال وماجستير في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مصر، وحاصلة أيضًا على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع والسياسة الاجتماعية من جامعة ليدز في المملكة المتحدة. ولاحظ الفريق الاستشاري مهارات الدكتورة هجرس  ذات الصلة بالمنصب، بما في ذلك قدرتها على العمل مع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة ، والتزامها بحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما أشارت المجموعة الاستشارية إلى خبرتها المتنوعة والواسعة في مجال المنصب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية ، بما في ذلك مع البرلمان المصري وجامعة الدول العربية والمجتمع المدني. ولاحظ الفريق الاستشاري كذلك أنه في حين شددت الدكتورة هجرس على أهمية مواصلة العمل الذي قام به المكلفون بالولايات السابقون ، فقد حددت بوضوح أولوياتها لمواصلة تطوير مهام المنصب.

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