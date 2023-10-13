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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وقفات تضامنية في الكويت لدعم فلسطين

المتظاهرين في ساحة
المتظاهرين في ساحة الإرادة

شهدت ساحة الإرادة بالكويت وقفات احتجاجية ضد الاحتلال الإسرائيلي، ولدعم المقاومة الفلسطينية التي دعت لها العديد من القوى الكويتية قبل ساعتين من الموعد المحدد لبداية الوقفة.


ورفع المتضامنون لوحات كتب عليها فلسطين قضيتنا المركزية ونحن فلسطين وما حدث أنهي فكرة إسرائيل.


وبدوره؛ ذكر النائب عبدالله المضف إنها ليست قضية فلسطين وحدها بل قضية كل من يحمل نفسا إنسانيا وقضية كل مسلم وواجب شرعي.


وقال أيضا : كنا وما زلنا مناصرين للقضية الفلسطينية فهي قضيتنا المركزية، لافتا إلى أن نواب مجلس الأمة سيطالبون بعقد جلسة خاصة ستتضمن قرارت نعكف على إعدادها بإذن الله ستكون على قدر الحدث. 


وارتفعت أصوات المعتصمين بشعارات تؤيد المقاومة وعلا صوتهم من الكويت تحية إلى غزة الأبية.


وقال أحمد الديين إن توافد الآلاف من المواطنين الكويتيين والمقيمين للمشاركة في هذه الوقفة التضامنية لمساندة الشعب الفلسطيني إسرائيل التي دمرت البشر والحجر، هي صرخة في وجه المعتدي.

جانب من المشاركين 

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