كرة قدم نسائية.. ناشئات مصر يهزمن ساو تومي 11-0 بتصفيات كأس العالم

حقق منتخب مصر للسيدات فوزا كبيرا على منافسه ساو تومي بنتيجة 11-0، في إياب تصفيات أمم أفريقيا لكأس العالم 2024.

وسجل أهداف المباراة هالان مصطفى (3 أهداف)، كاميليا شحاتة، نورا خالد، حبيبة طارق (هدفين)، حبيبة عصام، يارا خالد، حبيبة عمر ونور عبد الواحد السيد.

وانتهت مباراة الذهاب، التي أقيمت على استاد الإسكندرية، بفوز المنتخب المصري بسبعة أهداف دون رد.

وحرص على حضور اللقاء اللواء حلمي مشهور عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والدكتورة دينا الرفاعي عضو الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف على ملف الكرة النسائية.