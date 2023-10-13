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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر شلتوت يروج لأحدث حلقات برنامجه in deep مع حاتم صلاح

الإعلامي تامر شلتوت
الإعلامي تامر شلتوت

روَّج الإعلامي تامر شلتوت، من خلال حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، لأحدث حلقات برنامج in deep، والذي يستضيف فيها الفنان حاتم صلاح، الذي ظهر في برومو الحلقة وهو يبكي ويتكلم عن بداياته الفنية.


برنامج in deep

وكانت أول ضيفة في البرنامج، النجمة حورية فرغلي، ونشر صورة تجمعهما من كواليس الحلقة، وعلق عليها: “النهاردة الساعة 8 مساء، أول حلقة من برنامج in deep ، على كل منصات السوشيال ميديا، مع النجمة حورية فرغلي”.

وتابع:"in deep مش برنامج، هو ملخص لحياة النجم، هنعيش حياته، ونفهم قصة كفاحه، ونتعلم إيه اللي خلاه مختلف وناجح".

مسلسل على باب العمارة

ويعرض حاليا للفنان حاتم صلاح  مسلسل على باب العمارة الذي تصدر قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر، عبر منصة watch it ، بعد طرح حلقاته الأولى، حيث احتل المركز الأول من أصل 10 مراكز هم الأعلى مشاهدة في مصر.

وتدور أحداث مسلسل "على باب العمارة" حول شاب ثري صعيدي نرجسي ومتعجرف، تضطره الظروف للعمل كبواب عمارة بالقاهرة، وترك الحياة في الصعيد لتحقيق مهمة ما، ليبدأ رحلته الجديدة التي تحوله من بواب، إلى بطل يحبه ويلجأ إليه الجميع.

المسلسل المكون من 10 حلقات ويعرض منه حلقتين أسبوعيا كل أربعاء، من بطولة الفنان حاتم صلاح وهو الذي يجسد الشخصية الرئيسية "عوض،" والفنان محمد رضوان في شخصية حامد وآية سماحة في شخصية نوسة، ومحمد محمود، محمد عبد العظيم، عزة لبيب، ريهام الشنواني، أمير عبد الواحد، بوسي الشامي.

الإعلامي تامر شلتوت الفنان حاتم صلاح على باب العمارة برنامج in deep

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