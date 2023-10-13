50 مليون درهم .. قرار عاجل من الإمارات بشأن الفلسطينيين

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الجمعة، قرارا بتقديم مساعدات عاجلة إلى الفلسطينيين بمبلغ 50 مليون درهم.

ووفق صحيفة الخليج الإماراتية، فإن ذلك يأتي عن طريق مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وذلك في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها الأشقاء الفلسطينيون.

ويشار الي ان وكالة الأنباء الإماراتية وام؛كانت قد أفادت بأنه طائرة تحمل على متنها مساعدات طبية عاجلة تصل إلى مدينة العريش المصرية ليتم إدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وذلك لتقديم الدعم الإغاثي للشعب الفلسطيني الشقيق.

ومن جانبه؛ أوضح سلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية بالإمارات ، إن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود المتواصلة التي تقوم بها دولة الإمارات في تقديم الإمدادات الإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها.

كما أكد أن هذه المبادرة وغيرها من المبادرات تعكس مواقف دولة الإمارات الأخوية ونهجها الراسخ تجاه دعم الأشقاء في مختلف الظروف.

وأضاف الشامسي، أن دولة الإمارات بادرت بشكل عاجل إلى إرسال المساعدات نتيجة الحاجة الملحة للشعب الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة.

كما نوه بأن المساعدات الطبية التي أرسلتها الدولة بالتنسيق مع مصر في إنتظار إدخالها بشكل عاجل إلى قطاع غزة تهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية التي يواجهها سكان قطاع غزة وخاصة الأطفال والنساء.