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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد أيوب يتسلم مهام عمله مدربا لـ المروج الليبي استعـدادا للدوري

صدى البلد

استقبـل رئيـس مجلـس إدارة نـادي المـروج الليبي، عبدالفتـاح الناظـوري، بحضـور مـديـر ڪرة القـدم محمـد مصطفـى في الساعات الماضية الطاقـم الفنـي للفريـق الأول لڪرة القـدم  برئاسـة المديـر الفنـي أحمـد أيـوب ومساعـده أحمـد عبـدالفتـاح، ومـدرب الحـراس تامـر دسـوقـي، بالإضافـة إلـى المعـد البدنـي محمـود فهمـي، ومحـلل الأداء شـادي الجيـلانـي.

وأكد الناظـوري خـلال الاسـتقبال عـلى ضـرورة العمـل بڪل جديـه مـن اجـل التطويـر البدنـي والذهنـي للاعبـين وبـدوره اڪد ايـوب بـأن الـدوري الممتـاز لڪرة القـدم يلزمنـا الڪثيـر مـن العمـل ولاڪن مايمتلڪه المـروج مـن اسـماء جديـده بـارزة فـي عالـم الرياضـة سنڪون حاضريـن فـي مـدة زمنيـة قليلـه.

ووقع أحمد أيوب المدير الفني السابق لحرس الحدود، مطلع هذا الشهر عقود تدريبه لنادي المروج الليبي، ليتولى القيادة الفنية للفريق خلال الموسم الجاري من مسابقة الدوري.

وكان حرس الحدود آخر تجارب أحمد أيوب الفنية، ورحل عن الفريق في مايو الماضي، بعد مسيرة تدريبية وتجربة دامت لـ 26 مباراة بالدوري قبل أن يرحل في شهر مايو عقب مرور 26 جولة.

أيوب يملك تاريخا كبيرا في الكرة المصرية، حيث عمل مدربا مساعدا في إنبي والأهلي ومنتخب مصر، والأخيرة كانت ضمن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري في الفترة من سبتمبر 2019 ولمدة عامين.

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