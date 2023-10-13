عميد أسنان القاهرة: نظام الحالة المتكاملة المستحدث للعام الحالي «مشروع تخرج للطالب»

كشف الدكتور هشام عبد الحكم، عميد كلية طب الأسنان جامعة القاهرة، كيف يتم تأهيل الطلاب إلى سوق العمل داخل الكلية.

وقال الدكتور هشام عبد الحكم ، في تصريحات له، إنه يتم تأهيل الطلاب من خلال عدة أشياء، حيث يتم اختيار البرامج التي يدرسها الطالب، حسب التطورات، من حيث التطور الرقمى والجودة وغيرها.

وأضاف “عبد الحكم” كما أدخلنا هذه السنة، نظام الحالة المتكاملة، وهذا مشروع تخرج للطالب، حيث يقوم بتقديم حالتين، مشيرا إلى أنه يتم علاج كل التخصصات تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس ويتم مناقشة الحالات في مشروع التخرج نهاية العام.

وأوضح أنه من خلال ذلك، يتم تنمية مهارات العمل الفعال، ومهارات التواصل، وإدخال الدور المجتمعي بالكلية، من خلال القوافل الطبية التى تنظمها الكلية.