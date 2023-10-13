حياة كريمة: تفاعل كبير مع حملة التبرع بالدم للفلسطينيين

أكدت عهود وافي، رئيس مجلس أمناء حياة كريمة، عن وجود تفاعل كبير من قبل المواطنين مع حملة التبرع بالدم من قبل الأشقاء في فلسطين، لافتة إلى أن المصريين يرغبون في قوة في التبرع بالدم وبمواد غذائية وطبية لغير القادرين على التبرع بالدم.

مجلس حياة كريمة يتحدث عن حملة التبرع بالدم

وأضافت "وافي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة "الأولى"، أن الشعب المصري هو الشعب السند دائما للشعب الفلسطيني، ودائما يتبارى في تقديم المساعدات للجانب الفلسطيني، لافتة إلى أن حملة اليوم شهدت إقبال كبير من المواطنين عليها.

وتابعت، أن حملة التبرع بالدم جاءت بالتنسيق الكامل مع التحالف الوطني للعمل الأهلي، موضحا أن الحملة تواجدت في 13 محافظة من خلال عربات متنقلة ومستشفيات وغيرها.