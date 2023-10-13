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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير: مشتريات محلية وأجنبية عززت من أداء البورصة الإيجابي

صدى البلد

قال حسام عيد خبير أسواق المال ان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية Egx30 اغلق تعاملات الأسبوع على إرتفاع قدره 348.61  نقطة بنسبة صعود 1.77% مسجلا مستوى إغلاق عند  20002.1 نقطة بفضل الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية.

وعزز الأداء الايجابي اتجاه المؤسسات المالية المصرية والأجنبية نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر الأمر الذي انعكس إيجابا على أداء المؤشر الرئيسي ودفعه لاختراق مستويات المقاومة الرئيسية للمؤشر الرئيسي بينما اتجهت المؤسسات المالية العربية نحو البيع وجنب الأرباح.

وتوقع خبير أسواق المال ان يشهد المؤشر الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع المقبل استقرارا  أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 20000  نقطة الأمر الذي سوف ينعكس إيجابا على أداء المؤشر الرئيسي ويدفعه إلى اختبار واختراق مستوى المقاومة الرئيسي وهو 22000 نقطة مدعوما بنشاط الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية المصرية والأجنبية نحو الشراء وفتح المراكز المالية.

أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة Egx70 قال حسام عيد انه نجح أيضا في الإغلاق بنهاية تعاملات الأسبوع بالمنطقة الخضراء بارتفاع قدره 17.94 نقطة بنسبة صعود 0.49% مسجلا مستوى إغلاق عند 3706.6 نقطة بفضل الأداء الإيجابي لبعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واستمرار اتجاه المستثمرين الأفراد الأجانب نحو الشراء وفتح المراكز المالية الأمر الذي انعكس إيجابا على أداء المؤشر السبعيني ودفعه إلى استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 3700 نقطة، بينما اتجه المستثمرون الأفراد المصريين والعرب نحو البيع وجني الأرباح.

وتوقع خبير أسواق المال ان يشهد المؤشر السبعيني خلال تعاملات الأسبوع المقبل استقرارا أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو  3700 نقطة الأمر الذي سوف يدفعه إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 3760 نقطة مدعوما بنشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واستمرار اتجاه المستثمرين الأفراد الأجانب نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر السبعيني. 

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