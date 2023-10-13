عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن يرتب لإدخال المساعدات إلى غزة عبر الضفة.. ويحذر من الغضب الشعبي

وزير الخارجية الأردني
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023، من توسع الصراع الجاري حاليا بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن المملكة تعمل على ترتيب إدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر الضفة الغربية.

وأبدى وزير الخارجية الأردني قلقه للغاية بشأن انتشار الصراع بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي إلى مناطق أخرى، مشيرا إلى أن الأولوية القصوى بالنسبة للمملكة هي الضفة الغربية، ثم لبنان.

وأضاف أنه إذا انتشر مستوى العنف والحرب الذي نراه هناك إلى تلك الأراضي؛ فستبتلع المنطقة بأكملها، ورد الفعل الشعبي، سيكون أكثر عدوانية، بحسب تصريحاته لشبكة "سي إن إن" الأمريكية الإخبارية.

وأكد الصفدي، أن الجميع يعمل على تقديم المساعدات إلى قطاع غزة، ويتم التحدث مع مصر بهذا الشأن، ويجب على إسرائيل أن تسمح بإدخال المساعدات، وقد تم بالفعل إرسال شحنة منها إلى مصر وهي جاهزة؛ حال فتح الحدود أمام إدخال المساعدات.

وأشار الصفدي إلى أن العمل جار على إعداد الأردن ليكون محورا لنقل المساعدات إلى الضفة الغربية، ثم إلى غزة؛ عندما تحين اللحظة المناسبة، وعندما يتوقف القتال، مضيفا أن بلاده تعمل مع الأونروا التي تلعب دورًا أساسيًا في هذا الأمر، والتي قد خسرت بالفعل 12 من أرواح موظفيها في صراع غزة بينما كانوا يحاولون تقديم الغذاء والمياه لأكثر من 200 ألف شخص من الذين تدفقوا على مدارسها ومآويها.

وأضاف أن الملك عبد الله الثاني، وجه الحكومة بالتبرع للأونروا من أجل غزة بـ4.5 مليون دولار.

يأتي ذلك بعد أسبوع من المواجهات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، في قطاع غزة بعدما أطلقت حركة حماس عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت الماضي 7 أكتوبر 2023، وردت قوات الاحتلال بقصف عنيف على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 1799 فلسطيني بينهم 583 طفلا إلى جانب اتخاذ إجراءات تعسفية على رأسها قطع الكهرباء والمياه والوقود ما تسبب في أزمة إنسانية مروعة في قطاع غزة.

وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي المقاومة الفلسطينية الاحتلال الاسرائيلي الضفة الغربية لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمع 14 ألف توكيل | انسحاب أحمد طنطاوي من الانتخابات الرئاسية

مفاجأة مدوية.. رونالدو مُهدد بعقوبة قاسية «99 جلدة»

10 سلع رئيسية | رسميًا .. بدء انخفاض الأسعار في الأسواق غدا

المقاطعة هي الحل| ماكدونالدز مصر تصدر بيانا ردا على الغضب الشعبي.. والشركة تتبرأ من جرائم الاحتلال

ربنا كتب لي عمر جديد | تعرّض نجم الزمالك لحادث بسيارته

فقد احترامه ولا نريده مستقبلا .. موقع إفريقي يفتح النار على نجم الأهلي

الفراخ رخصت ولسة.. قرار حكومي بخفض أسعار الدواجن والبيض غدا

مفاجأة.. صن داونز يحسم موقفه النهائي من المشاركة في السوبر ليج

ترشيحاتنا

طارق صبري: شيري عادل بتطبخ حلو.. وحياتي اختلفت بعد الجواز

التفاصيل الكاملة للفائزين بجائزة كتارا للرواية العربية 2023

مفيش ناس تدفن.. صحفي فلسطيني يشيع جثمان والده بمفرده| شاهد

طفل ألماني يهتف «الحرية لفلسطين» خلال مرور مظاهرات أمام منزله.. ورد فعل صادم

تحذير عاجل من عمرو أديب لفخر العرب محمد صلاح بسبب فلسطين

إسقاط طائرة إسرائيلية على متنها 50 جنديا من جيش الاحتلال في غلاف غزة| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأصفر.. ديميت أوزديمير تبرز أنوثتها على إنستجرام

أطعمة لمرضى السكر تساعد في إفراز الأنسولين بشكل طبيعي

أطعمة ومشروبات تصيبك بالصداع النصفي.. احترس منها

بعباءة واسعة.. إطلالة هيفاء وهبي في السعودية تثير الجدل

فيديو

ردود ارتجالية.. ذكريات طفولة عمرو عبد الجليل وكواليس فيلم الخميس اللي جاي

لا تحتاج وقود ٢٠ سنة .. قدرات حاملة الطائرات جيرالد فورد الأمريكية لدعم إسرا.ئيل

إقامة جبرية لـ ميسي في منزله 4 أشهر

في ليلة واحدة .. زلازل تضرب 5 دول حول العالم .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ