الأردن يرتب لإدخال المساعدات إلى غزة عبر الضفة.. ويحذر من الغضب الشعبي

حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023، من توسع الصراع الجاري حاليا بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن المملكة تعمل على ترتيب إدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر الضفة الغربية.

وأبدى وزير الخارجية الأردني قلقه للغاية بشأن انتشار الصراع بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي إلى مناطق أخرى، مشيرا إلى أن الأولوية القصوى بالنسبة للمملكة هي الضفة الغربية، ثم لبنان.

وأضاف أنه إذا انتشر مستوى العنف والحرب الذي نراه هناك إلى تلك الأراضي؛ فستبتلع المنطقة بأكملها، ورد الفعل الشعبي، سيكون أكثر عدوانية، بحسب تصريحاته لشبكة "سي إن إن" الأمريكية الإخبارية.

وأكد الصفدي، أن الجميع يعمل على تقديم المساعدات إلى قطاع غزة، ويتم التحدث مع مصر بهذا الشأن، ويجب على إسرائيل أن تسمح بإدخال المساعدات، وقد تم بالفعل إرسال شحنة منها إلى مصر وهي جاهزة؛ حال فتح الحدود أمام إدخال المساعدات.

وأشار الصفدي إلى أن العمل جار على إعداد الأردن ليكون محورا لنقل المساعدات إلى الضفة الغربية، ثم إلى غزة؛ عندما تحين اللحظة المناسبة، وعندما يتوقف القتال، مضيفا أن بلاده تعمل مع الأونروا التي تلعب دورًا أساسيًا في هذا الأمر، والتي قد خسرت بالفعل 12 من أرواح موظفيها في صراع غزة بينما كانوا يحاولون تقديم الغذاء والمياه لأكثر من 200 ألف شخص من الذين تدفقوا على مدارسها ومآويها.

وأضاف أن الملك عبد الله الثاني، وجه الحكومة بالتبرع للأونروا من أجل غزة بـ4.5 مليون دولار.

يأتي ذلك بعد أسبوع من المواجهات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، في قطاع غزة بعدما أطلقت حركة حماس عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت الماضي 7 أكتوبر 2023، وردت قوات الاحتلال بقصف عنيف على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 1799 فلسطيني بينهم 583 طفلا إلى جانب اتخاذ إجراءات تعسفية على رأسها قطع الكهرباء والمياه والوقود ما تسبب في أزمة إنسانية مروعة في قطاع غزة.