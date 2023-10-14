عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| التعليم العالي: مد موعد تقديم طلبات التسجيل على بوابة المنح للطلاب الوافدين| تفاصيل.. بنات عين شمس تستقبل طالبات العام الجديد بندوة عن حرب أكتوبر.. اليوم

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

اتحاد طلاب هندسة القاهرة تنظم زيارة إلى بانوراما حرب أكتوبر بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر

أعلنت اللجنة الثقافية والإعلامية باتحاد الطلاب كلية الهندسة بجامعة القاهرة، بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب، عن إقامة زيارة إلى بانوراما حرب أكتوبر.

 

تعرف على آخر موعد للتقديم بدبلومات الدراسات العليا بحقوق عين شمس

 

أعلنت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، فتح باب التقديم بدبلومات الدراسات العليا للطلاب عبر موقع UMS للفصل الدراسى الأول للعام الأكاديمي 2023/2024.

بنات عين شمس تستقبل طالبات العام الجديد بندوة عن حرب أكتوبر.. اليوم

تحتفل كلية البنات للآداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس باستقبال طلابها الجدد والقدامى، وذلك على هامش أسبوع استقبال الطالبات الجديد الذي تنظمه الكلية، وذلك بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، حيث يبدأ أسبوع استقبال الطالبات السبت 14 أكتوبر ويستمر حتى الأربعاء 18 أكتوبر.

 

التعليم العالي: مد موعد تقديم طلبات التسجيل على بوابة المنح للطلاب الوافدين| تفاصيل

أعلنت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم مد موعد تقديم طلبات التسجيل على بوابة المنح EGYAID حتى 16 أكتوبر 2023.

 

التسجيل بالبرامج التدريبية لأعضاء هيئة التدريس بحلوان.. عبر هذا الرابط

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف إلى  تنمية القدرات والمهارات، ويتم ذلك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السكر رخص 13 جنيه|ننشر أسعار السلع الجديدة بعد تحرك عاجل من الحكومة

تحذير عاجل من عمرو أديب لفخر العرب محمد صلاح بسبب فلسطين

جنون أسعار الذهب|هبوط حاد بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

إسقاط طائرة إسرائيلية على متنها 50 جنديا من جيش الاحتلال في غلاف غزة| شاهد

لاعب الزمالك وزواج عرفي|قرار جديد من محكمة الأسرة في دعوى إثبات نسب..اليوم

مصر تحذر إسرائيل.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن الطقس.. عمرو أديب يشن هجوما حادا على قوات الاحتلال| توك شو

الفراخ رخصت ولسة.. قرار حكومي بخفض أسعار الدواجن والبيض غدا

حادث هز قلوب 4 محافظات .. تفاصيل مأساوية في انقلاب أتوبيس سوهاج

ترشيحاتنا

230 ناشطا فلسطينيا.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتقال وملاحقة رجال المقاومة

جوتيريش: الوضع في غزة خطير والحروب لها قواعد

دعاء يوم السبت.. ردده الآن واجعله أسبوع الأرزاق غير المتوقعة والأمنيات المستحيلة

طيران الاحتلال يواصل قصف المناطق الوسطى والشمالية من قطاع غزة

شاهد| استشهاد رضيعة في قطاع غزة

نشرة المرأة و الصحة| احذر تناول الثوم في تلك الحالات... ابعد عن 10 أطعمة لو كنت ترغب بإنقاص الوزن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجاوزت الـ 70 عاما .. نظام غذاء سيدة فرنسا الأولى يتحدى الشيخوخة

قبل عرضها تليفزيونياً.. تعرف على أحداث أولى حلقات مسلسل "صوت وصورة "

أصغر متجر في العالم يثير جدل لن تتوقع السبب .. ما القصة؟

فى ذكري وفاته.. سر رفض محمود ياسين ترشيح شهيرة لأعماله وحقيقة اصابته بالزهايمر

فيديو

كارول سماحة : ابنتي مسلمة وتذهب معي للكنيسة I فيديو

فقد الحركة والبصر في 30 دقيقة.. تفاصيل المرض النادر لـ نجل محمد ثروت

أصالة بفستان مستوحي من الزي والعلم الفلسطيني فى أحدث ظهور|شاهد

الموعد الرسمي للتوقيت الشتوي وعلاقته بالدراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

اﻟﻤﺰﻳﺪ