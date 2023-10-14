أخبار التعليم| التعليم العالي: مد موعد تقديم طلبات التسجيل على بوابة المنح للطلاب الوافدين| تفاصيل.. بنات عين شمس تستقبل طالبات العام الجديد بندوة عن حرب أكتوبر.. اليوم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

أعلنت اللجنة الثقافية والإعلامية باتحاد الطلاب كلية الهندسة بجامعة القاهرة، بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب، عن إقامة زيارة إلى بانوراما حرب أكتوبر.

أعلنت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، فتح باب التقديم بدبلومات الدراسات العليا للطلاب عبر موقع UMS للفصل الدراسى الأول للعام الأكاديمي 2023/2024.

تحتفل كلية البنات للآداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس باستقبال طلابها الجدد والقدامى، وذلك على هامش أسبوع استقبال الطالبات الجديد الذي تنظمه الكلية، وذلك بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، حيث يبدأ أسبوع استقبال الطالبات السبت 14 أكتوبر ويستمر حتى الأربعاء 18 أكتوبر.

أعلنت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم مد موعد تقديم طلبات التسجيل على بوابة المنح EGYAID حتى 16 أكتوبر 2023.

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات، ويتم ذلك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.