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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية العلوم جامعة القاهرة تنظم ورشة تدريبية عن التزييف والتزوير

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن مركز دراسات التراث العلمي بمشاركة كلية العلوم جامعة القاهرة، عن ورشة تدريبية بعنوان: "التزييف والتزوير في المخطوط العربي"، والتي ستقام في الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر 2023، في مقر كلية العلوم بجامعة القاهرة، مدرج 7.

وتشمل محاور الورشة، ما يلي:

1- التوثيق ومصادره .

2- مفهوم التصحيف والتحريف ومدلولاته .

3- التزييف والتقليد والتزوير؛ اختلافات وحالات.

4- الشطب والتغيير بين الصحة والتزوير.

5- التحقق من صحة العنوان ونسبته لمؤلفه.

6- آثار التزييف السلبية على الثقافة العامة .

7- كشف تزوير الكتابات والأختام والتملكات في الوثائق والمخطوطات .

8- جلسة تطبيقية لأمثلة التزوير في المخطوط العربي .

وتستهدف الدورة، طلبة كليات الآداب، طلبة كليات الآثار، الباحثين والمهتمين بقضايا المخطوط والتراث، العاملين في المؤسسات البحثية المعنية بالتراث والمخطوط، باحثي الدراسات العليا.

وتشمل الدورة التدريبية مجموعة من المحاضرات والورش العملية.

ويحصل المشاركون في الدورة على شهادة إتمام الدورة التدريبية.

قيمة الاشتراك في الدورة، محددة وفقا للفئات التالية:

- المنتسبون إلى جامعة القاهرة  300 جنيه مصري.

- المتقدمون من داخل جمهورية مصر العربية 500 جنيه مصري.

- من خارج مصر والحضور عن بعد : 1000 ج مصري .

وعلى جانب آخر نظمت جامعة القاهرة، صباح أمس، حملة للتبرع بالدم، تضامنًا مع أهالي قطاع غزة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني؛ وشهدت الحملة توافد أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه تم توفير ثلاث سيارات  للتبرع بالدم، تواجدت السيارة الأولى بجوار مبنى إدارة الجامعة (القبة)، والثانية في مدخل المدينة الطلابية، والثالثة بقصر العيني ، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب للتبرع بالدم في أقرب نقطة لهم دون تعطيل حركة العمل أو الدراسة، مشيرا إلى استمرار حملة التبرع بالدم من الأحد المقبل وحتى يوم الخميس من الأسبوع القادم.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة كمؤسسة علمية وثقافية ومنبر للسلام، تتضامن إنسانيًا مع أهالي قطاع غزة، وتدعو المجتمع الجامعي لتقديم يد العون والتبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم.

مركز دراسات التراث العلمي كلية العلوم جامعة القاهرة التزييف والتزوير التزييف والتزوير في المخطوط العربي مقر كلية العلوم بجامعة القاهرة

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